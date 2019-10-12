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سياسة

مصر: قتلى وجرحى في هجوم بطائرة مسيرة على مزارعين في سيناء[فيديو]

12/10/2019

قتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب 20 آخرين، بعضهم حالته حرجة، في قصف طائرة من دون طيار استهدف، السبت، تجمع مزارعين بمنطقة تفاحة جنوب بئر العبد شمالي سيناء بمصر.

التفاصيل
  • أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل تجمع أهالي الضحايا والمصابين أمام المستشفى المركزي لبئر العبد.
  • مصادر الجزيرة مباشر أضافت أن  الهجوم على السيارة المدنية جاء بعد هجوم على مدرعة للجيش المصري أوقع قتلى ومصابين في صفوفه. 
  • الباحث في شؤون سيناء أحمد سالم قال في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن "طائرة من دون طيار تابعة للجيش المصري قصفت سيارة لمدنيين مزارعين كانوا يجمعون محصول الزيتون في مزرعتهم أثناء استعدادهم للمغادرة".

  • الصحفي السيناوي مصطفى سنجر قال في تغريدة على موقع تويتر " ٩ شهداء من المدنيين وعدد آخر من المصابين نقلوا إلى مستشفى بئر العبد العام بعد تعرض سيارة ربع نقل لقصف جوي في تفاحة حسب روايات الأهالي".
  • سنجر نشر أسماء 8 من القتلى ويظهر من الأسماء أن 6 منهم من عائلة واحدة.

  • لم يصدر أي تعليق رسمي من القوات المسلحة المصرية ولا وزارة الصحة حتى اللحظة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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