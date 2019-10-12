ليبيا ترفض طلب الجامعة العربية خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا

أكدت وزارة الخارجية الليبية، السبت، رفضها طلب الجامعة العربية خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع تركيا.

ليبيا ترفض طلب الجامعة العربية

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا قالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، "ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع الجمهورية التركية".

يأتي تأكيد الوزارة عقب إصدار الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بياناً طالب الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا، حسب البيان.

في وقت سابق السبت، ذكرت وسائل إعلام محلية، امتناع مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، السبت، عن إلقاء كلمة بلاده في الاجتماع العربي بالقاهرة، لبحث الأوضاع الأخيرة في سوريا.

يذكر أن قطر والصومال تحفظتا على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي انتقد عملية "نبع السلام".

ويأتي الاجتماع بناء على دعوة مصرية عقب إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، الأربعاء الماضي، لتطهير منطقة شرق الفرات من الإرهابيين، وتهيئتها لعودة اللاجئين.

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