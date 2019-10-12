قيس سعيد ونبيل القروي.. وجهان مختلفان في انتخابات تونس الرئاسية

أفرزت نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في تونس، رمزين في غاية الاختلاف، إذ إن قيس سعيد ونبيل القروي أتيا من خارج خارطة الأحزاب، مع تباين كبير في المرجعية والاهتمامات.

تباين واختلاف

إذا شاء حظ قطب صناعة الإعلام نبيل القروي أن يفوز في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد فلن يضطر سوى للسير في واحد من أرقى شوارع تونس وأغلاها للانتقال من بيته إلى قصر الرئاسة. أما بالنسبة لمنافسه قيس سعيد فستكون رحلته غاية في الاختلاف، إذ سيمرّ عبر أحياء فقيرة تفجرت فيها ثورة 2011 حيث تمتلئ المقاهي بالشبان العاطلين عن العمل.

يسلط هذا التناقض الصارخ بين الحيين، حي قرطاج حيث بيوت الموسرين الذي يعيش فيه القروي، وحي المنيهلة الشعبي حيث يعيش سعيد، الضوء على الاختلافات الأخرى العديدة بين الرجلين سواء في السياسة أو في التوجهات الشخصية.

يصور أنصار القروي، رجل الأعمال الذي يواجه اتهامات فساد، جولة الانتخابات الثانية على أنها اختيار بين نصير فقراء تونس العلماني الناجح في حياته المهنية من جانب، ومحافظ لا يملك خبرات ويحظى بدعم الإسلاميين من جانب آخر.

أما أنصار سعيد، أستاذ القانون الذي لم يكد يمارس دعاية تذكر في السباق الانتخابي، فيرون أن السباق بين مرشح متواضع من أصحاب المبادئ يمثل ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية للبلاد، وبين مرشح فاسد زلق اللسان من النخبة الثرية الثابتة في تونس.

قيس سعيد أستاذ القانون الذي ينافس على انتخابات الرئاسة في تونس

مناظرة

رغم أن الرئيس يملك صلاحيات أقل من رئيس الوزراء، إلا أن المنصب ما يزال يمثل أرفع مسؤول منتخب عبر انتخابات مباشرة في تونس وله نفوذ سياسي واسع، بينما يختار البرلمان الذي انتخب يوم الأحد الماضي رئيس الوزراء.

لم تنشر استطلاعات للرأي منذ ما قبل فترة الانتخابات، لكن سعيد حصل على 18.4% من الأصوات في الجولة الأولى الشهر الماضي، بينما حصل القروي على 15.6%.

قدم كل من الاثنين نفسه على أنه من خارج النخبة السياسية مستفيدا من موجة الاستياء الشعبي من سنوات الركود الاقتصادي التي أعقبت ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.

مساء الجمعة، شهد التونسيون مناظرة بين الاثنين وجها لوجه للمرة الأولى، لأن القروي كان محتجزا منذ أغسطس/ آب الماضي في انتظار صدور حكم في محاكمته بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

مع إبداء مؤسسات مراقبة الديمقراطية مخاوفها على مصداقية الانتخابات، أمرت محكمة مساء يوم الأربعاء بالإفراج عن القروي ما سمح له بالخروج من السجن ليستقبله حشد من أنصاره المهللين.

نبيل القروي رجل الأعمال يواجه اتهامات فساد وينافس في الدور الثاني

نصير الفقراء أم انتهازي؟

عززت مشاكل القروي القانونية الانطباع بين منتقديه بأنه انتهازي يخدم مصالحه، وبين أنصاره بأنه ضحية مكائد سياسية دبرها خصومه من أصحاب النفوذ.

كوّن القروي ثروته من شركة للإعلانات أنشأها مع شقيقه خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي توفي في منفاه بالسعودية الشهر الماضي.

في الآونة الأخيرة، دأبت قناة نسمة، التلفزيونية المملوكة للقروي، والتي تعمل دون ترخيص، على بث تغطية مستمرة تبرز فيها أعمال القروي الخيرية في أفقر أحياء تونس. ومع ذلك فهو يتحدث عن ثروته وتتضمن رؤيته لتحسين معيشة الفقراء تعزيز الأعمال، وهو ما يتفق مع هوى الأثرياء.

لم يؤيد عدد يذكر من الناس سعيد في الشوارع المحيطة ببيت القروي التي تصطف على جانبيها أشجار السرو وتنتشر فيها سفارات أجنبية وقصور حكومية ومواقع أثرية رومانية تتلألأ في خلفيتها مياه البحر المتوسط.

قالت نبيلة نابلي، التي تعمل مربية لعائلة فرنسية في ضاحية قرطاج "في الجولة الأولى، صوت جميع الناس هنا لصالح نبيل القروي وسيصوتون له مرة أخرى يوم الأحد للحفاظ على مصالحهم".

مع ذلك فإن القروي يحظى بقدر كبير من الدعم في أفقر المناطق بتونس، وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد احتل حزبه المركز الأول في منطقة التلال الشمالية الغربية، وهي من المناطق المحرومة قرب الحدود الجزائرية.

قيس سعيد ونبيل القروي سيتواجهان في الانتخابات الرئاسية التونسية

جاد مثل الساعة