روسيا تعطل بيانًا لمجلس الأمن يدعو لوقف عملية نبع السلام

عطلت روسيا، صدور بيان مشترك عن مجلس الأمن الدولي يتضمن مطالبة بإيقاف عملية "نبع السلام" التي تنفذها تركيا شمالي سوريا منذ يوم الأربعاء الماضي.

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مشروع البيان، الذي عطلته روسيا، أعدته الولايات المتحدة، ويدعو "لإيقاف العملية العسكرية التركية وإزالة المخاوف الأمنية لتركيا بطرق دبلوماسية".

أعرب نص المشروع الذي قدمته واشنطن لأعضاء مجلس الأمن الدولي، عن "القلق من العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا والأبعاد الإنسانية والأمنية التي ستسببها، وإمكانية إلحاقها الضرر بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في محاربة تنظيم الدولة.

أكد المشروع ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وطوعي وفي إطار القانون الإنساني الدولي، داعيا جميع الأطراف المعنية حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل آمن ومستدام.

شدد البيان على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيرا إلى إمكانية حل أزمتها عن طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب في سوري) وليس بالوسائل العسكرية.

ترمب: علاقتنا جيدة مع تركيا

من جانبه،قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات صحفية الجمعة "علاقتنا جيدة للغاية مع تركيا، فالأتراك حلفاؤنا بحلف شمال الأطلسي (ناتو) ولقد قمنا بأعمال تجارية كثيرة مع أنقرة، لكن لا أريدهم يقتلون الكثير من الناس".

ترمب أوضح "الأتراك والأكراد، يحاربون بعضهم البعض منذ قرون.. ونحن انسحبنا من هنالك (شمال سوريا)".

تعليقا على العقوبات المحتملة ضد تركيا قال ترمب "الولايات المتحدة قوة اقتصادية كبرى، وتركيا إذا فعلت شيئا لا ينبغي أن تفعله سنطبق عليها عقوبات من ذلك النوع الذي قمنا بتطبيقه من قبل ضد عدد قليل للغاية من الدول".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب

مشروع عقوبات

في وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن الرئيس الأمريكي، سيوقع مرسوما يخول الوزارة فرض عقوبات على تركيا، لكن دون تطبيقها حاليا.

لفت الوزير إلى أن ترمب يشعر بالقلق من عملية نبع السلام، وأنه يرغب في القول بوضوح أنه يتحتم على تركيا عدم السماح بفرار أي مقاتل من تنظيم الدولة في إشارة إلى مسلحي التنظيم المسجونين في منطقة العملية.

أشار في الوقت نفسه إلى أن المرسوم سيكون "أكبر صلاحية رئاسية ممنوحة لنا" معتبرا أن العقوبات ستكون قاسية، وفي الوقت ذاته، أعرب عن أمله بأن لا تضطر بلاده لفرض عقوبات، قائلا "نأمل ألا نضطر لاستخدام العقوبات، ونشل الاقتصاد التركي".

وزير الخزانة ستيفن منوتشين يتحدث بشأن فرض عقوبات على تركيا

تركيا: سنرد بالمثل

من جانبها شددت تركيا- في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية- على أنها سترد بالمثل على أية عقوبات أمريكية محتملة ضدها.

أشار بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إلى أن بلاده أبلغت الإدارة الأمريكية على كافة المستويات حول انطلاق عملية نبع السلام ضد "التنظيمات الإرهابية" شرقي الفرات.

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر (يسار) ورئيس الأركان مارك ميلي

لا مؤشر على وقف العملية