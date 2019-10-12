حماس ردا على "الموساد": إسرائيل انتهكت سيادة الدول وحرمة أراضيها

ًاعتبرت حركة "حماس" اعتراف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، باغتيال مسؤولين بالحركة في أنحاء مختلفة بالعالم "انتهاكاً لسيادة الدول واعتداء على حرمة أراضيها"

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة حازم قاسم في أول رد رسمي من "حماس" على تصريحات "كوهين".

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قال قاسم "الاغتيال ضد نشطاء المقاومة، يؤكد انتهاك الاحتلال لسيادة الدول، والاعتداء على حرمة أراضيها وأنه يتصرف ككيان متمرد على القانون الدولي".

شدد على أن "المقاومة الفلسطينية هي حق مشروع للشعب، وعلى الأمة بكل مكوناتها دعمها بكل السبل الممكنة".

ذكر قاسم، "أن جرائم الاحتلال داخل فلسطين وخارجها، لن تسقط بالتقادم، ولن توقف مقاومتنا، وسنغلق الحساب الكامل مع الاحتلال بتحريرنا لكامل أرضنا ومقدساتنا".

حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

اعتراف رئيس الموساد

أمس الجمعة، اعترف كوهين، بأن عناصره اغتالوا مسؤولين تنفيذيين في حركة "حماس" في أنحاء مختلفة بالعالم.

لم يكشف كوهين في مقابلة مع صحيفة "ميشبحا" (العائلة) العبرية، عن أسماء المسؤولين الذين اغتالهم جهازه مكتفيا بالقول إن "حماس لم تعد تنسب هذه الاغتيالات لإسرائيل".

قال كوهين "تم ارتكاب عدد قليل من عمليات الاغتيال، لكن العدو غير استراتيجيته، لم يعد في عجلة من أمره لنسب عمليات القتل لنا، لأسبابه الخاصة".

تسلم كوهين مهام منصبه عام 2016 وينهي مهامه في 2020.

وكانت "حماس" وجهت في السنوات القليلة الماضية اتهامات لجهاز "الموساد" باغتيال عدد من نشطاء الحركة في تونس وماليزيا، فيما اكتفت إسرائيل بعدم التعليق على هذه الاتهامات.