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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: السعودية وافقت على دفع الأموال مقابل كل ما نفعله لمساعدتها

ترامب: السعودية وافقت على الدفع مقابل كل ما نفعله من أجل مساعدتها
ترامب: السعودية وافقت على الدفع مقابل كل ما نفعله من أجل مساعدتها
12/10/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أمريكا سترسل مزيدا من الجنود للسعودية لمساعدتها، وإن الأخيرة وافقت على أن تدفع للولايات المتحدة مقابل إرسال تلك القوات إلى المنطقة.

التفاصيل
  • الرئيس الأمريكي قال في حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض، إن إرسال أي جنود إلى الشرق الأوسط يجب أن يكون مرهونا بالحصول على مقابل مالي.
  • أضاف ترمب "نحن نرسل جنودا وأشياء أخرى إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعودية، لكن هل أنتم مستعدون؟ طلبي من السعودية أن توافق على أن تدفع لنا مقابل كل شيء نفعله".  وتابع "هذا أولا.. السعودية ودول أخرى.. الآن وافقت السعودية على أن تدفع لنا مقابل كل ما نفعله، ونحن نستحسن هذا".
  • تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال قوات ومعدات دفاعية إلى السعودية لتعزيز قدرات الدفاع عن المملكة ضد "التهديدات الإيرانية".
  • قال ترمب "السعودية حليف جيد، وهي لاعب مهم جدا في الشرق الأوسط، وعلاقاتنا كانت جيدة جدا وهم يشترون منتجاتنا بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وليس المعدات العسكرية فحسب".
ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
خلفيات
  • في وقت سابق الجمعة، أعلن البنتاغون اعتزامه إرسال 2000 جندي إضافيين إلى السعودية، وسربين من الطائرات ومنظومتي ثاد وباتريوت الدفاعيتين، دون تحديد جدول زمني لذلك.
  • يرفع قرار البنتاغون عدد القوات الأمريكية التي تم نشرها في السعودية منذ هجمات شركة أرامكو في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 3 آلاف جندي.
  • منتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي أبقيق وخريص التابعتين لأرامكو، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة الحوثي.
  • اتهمت واشنطن والرياض، إيران بالمسؤولية عنه، لكن طهران نفت ذلك، وعقب ذلك، نشرت واشنطن ألف جندي في السعودية ردا على الهجمات.
المصدر : وكالات
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