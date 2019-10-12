ترمب: السعودية وافقت على دفع الأموال مقابل كل ما نفعله لمساعدتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أمريكا سترسل مزيدا من الجنود للسعودية لمساعدتها، وإن الأخيرة وافقت على أن تدفع للولايات المتحدة مقابل إرسال تلك القوات إلى المنطقة.

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الرئيس الأمريكي قال في حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض، إن إرسال أي جنود إلى الشرق الأوسط يجب أن يكون مرهونا بالحصول على مقابل مالي.

أضاف ترمب "نحن نرسل جنودا وأشياء أخرى إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعودية، لكن هل أنتم مستعدون؟ طلبي من السعودية أن توافق على أن تدفع لنا مقابل كل شيء نفعله". وتابع "هذا أولا.. السعودية ودول أخرى.. الآن وافقت السعودية على أن تدفع لنا مقابل كل ما نفعله، ونحن نستحسن هذا".

تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال قوات ومعدات دفاعية إلى السعودية لتعزيز قدرات الدفاع عن المملكة ضد "التهديدات الإيرانية".

قال ترمب "السعودية حليف جيد، وهي لاعب مهم جدا في الشرق الأوسط، وعلاقاتنا كانت جيدة جدا وهم يشترون منتجاتنا بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وليس المعدات العسكرية فحسب".

ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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