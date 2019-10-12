تدابير لمواجهتها.. الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزماتها المالية منذ سنوات

أعلنت الأمم المتحدة عن سلسلة تدابير تقشفية لمواجهة أسوأ أزماتها المالية منذ نحو عقد، وحدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى الموظفين إجراءات التقشف المنتظرة.

السلالم الكهربائية.. متوقفة

التدابير يمكن تلمسها من خلال السلالم الكهربائية المتوقفة في مقرها وغياب التدفئة المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل أبوابه عند الخامسة مساء.

قالت كاثرين بولارد المسؤولة الرفيعة في قسم الإدارة "حقا ليس لدينا خيار" فالأولوية الرئيسية الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألف موظف.

حدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى الموظفين، إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها ستعني عددا أقل من الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة الى تقييد التوظيف.

وصف غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن"، وحذر من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الفقراء يتحملون العبء