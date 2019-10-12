المغرب: سجناء "حراك الريف" يحملون الدولة مسؤولية أي ضرر يطالهم

حمل 6 من سجناء حراك الريف بالمغرب، الدولة "المسؤولية عن أي ضرر أو مكروه محتمل يطالهم، أو أي انتقام قد يلحق بعائلاتهم".

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جاء ذلك بحسب بيان مشترك، الجمعة، لكل من سمير اغيذ، ومحمد حاكي، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، وزكرياء اظهشور، وناصر الزفزافي، (قائد حراك الريف).

البيان الذي نشره أحمد الزفزافي (والد ناصر الزفزافي) على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقد ما أسماه "تكميم صوت أي طرف ناقد ومعارض".

أعلن النشطاء الستة في بيانهم أن "حياتهم داخل السجن باتت مستهدفة في تناقض لكل المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بالحقوق و كرامة الإنسان و كذا الحقوق السياسية والاقتصادية و الثقافية"، دون تفاصيل.

طالب البيان "المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذا الوضع".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات حول ما جاء في البيان.

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