التطورات الميدانية في اليوم الرابع من عملية نبع السلام شمالي سوريا

تتواصل العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا لليوم الرابع، مع تحقيق قوات الجيش التركي وقوات المعارضة السورية المزيد من التقدم.

وفيما يلي أبرز التطورات الميدانية في اليوم الرابع للعملية: