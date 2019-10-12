التطورات الميدانية في اليوم الرابع من عملية نبع السلام شمالي سوريا

تتواصل العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا لليوم الرابع، مع تحقيق قوات الجيش التركي وقوات المعارضة السورية المزيد من التقدم.
وفيما يلي أبرز التطورات الميدانية في اليوم الرابع للعملية:
- وزارة الدفاع التركية تؤكد سيطرة الجيش الوطني السوري على مركز مدينة رأس العين شمالي سوريا ضمن عملية نبع السلام.
- مسؤول تركي كبير يقول لرويترز إن مقاتلي المعارضة سيطروا على وسط مدينة رأس العين.
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مراسل الجزيرة مباشر: الجيش الوطني السوري يتمكن من قطع الطريق الدولي بين الحسكة ومناطق تل أبيض وعين العرب كوباني شمال سوريا.
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مراسل الجزيرة: الجيش التركي وقوات المعارضة السورية يصلان إلى عمق 12 كم داخل سوريا.
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مراسل الجزيرة: الجيش التركي والمعارضة السورية المسلحة يدخلان إلى الأحياء الشرقية لمدينة رأس العين.
- وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتفقد الوضع الميداني مع كبار قادة الجيش، في مركز قيادة العمليات على الشريط الحدودي مع سوريا.
- قائد عسكري في "جيش الشرقية" التابع للجيش الوطني السوري: جيش الشرقية سيطر على بلدة الأرتوازية، حوالي 80 كلم شمال شرق محافظة الرقة الواقعة على طريق حلب-القامشلي الدولي.
- القائد العسكري في جيش الشرقية: تم قطع طريق الأتوستراد الذي يشكل أهم طرق شمال شرقي سوريا، مما يعني قطع طريق الإمداد لقوات سوريا الديمقراطية من جهة محافظة الحسكة".
- الوحدات الكردية تقصف مدينة أقجة قلعة التركية بقذائف هاون، وسقوط قذيفتين دون انفجارهما قرب فندق يقيم فيه الصحفيون الذين يغطون العملية.
- وكالة الأناضول: قوات المعارضة السورية تصل إلى الطريق الدولي الواصل بين مدينتي منبج والقامشلي شرقي سوريا.
- الجيش الوطني السوري (قوات المعارضة) يعلن الوصول إلى الطريق بين مدينتي رأس العين وتل أبيض بعد سيطرته على عدد من القرى في إطار عملية نبع السلام.
- وزارة الدفاع التركية: عملية نبع السلام أدت حتى الآن لتحييد (قتل) 415 عنصرا، والسيطرة على أكثر من ثلاثين قرية بالشمال السوري، في وقت اعترفت الوحدات الكردية بمقتل ثلاثين فقط من عناصرها.
- مراسل الجزيرة: قوات الجيش الوطني السوري بدعم من القوات التركية سيطرت على 13 قرية وعلى عدة معسكرات ومواقع مهمة، وأصبحت قريبا من مدينة تل أبيض.
- مراسل الجزيرة: قوات الجيش الوطني السوري بدعم من القوات التركية سيطرت حتى الآن على 18 قرية في محور رأس العين.
- مراسل الجزيرة: قصف تركي على مواقع المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا.