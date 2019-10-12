إيران تندد بالهجوم "الجبان" على ناقلتها في البحر الأحمر

ندد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم السبت بما وصفه "بالهجوم الجبان" على ناقلة نفط إيرانية وقال إن طهران سترد بعد تقصي الحقائق، تجاه المخططين لهذا الهجوم.

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المتحدث باسم الحكومة قال إن إيران "تقوم في الوقت الحاضر بدراسة القضية بدقة والكشف عن حقائقها من دون تسرع". وأضاف "لا شك أنه سيتم إبداء الرد المناسب تجاه المخططين لهذا الهجوم الجبان لكننا سننتظر حتى اتضاح جميع أبعاد هذه المؤامرة".

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الناقلة هوجمت بصاروخين الجمعة في البحر الأحمر قبالة سواحل السعودية في واقعة قد تعزز الشقاق في منطقة شهدت هجمات على ناقلات ومنشآت نفطية منذ مايو/ أيار.

نسبت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قوله "من خلال مراجعة صور الفيديو الموجودة والأدلة المتوفرة، تم الحصول على قرائن رئيسية لهذه المغامرة الخطيرة".

نقلت الوكالة عن شمخاني قوله "إن القرصنة البحرية والشيطنة في ممرات المياه الدولية التي تستهدف أمن السفن التجارية لن تبقى بدون رد". وأضاف "تم تشكيل لجنة خاصة للتحقق من الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط الايرانية سابيتي، واللجنة ستقدم تقريرها قريبا إلى المسؤولين المعنيين لاتخاذ قرار".

حادث الناقلة