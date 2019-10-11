واشنطن تهدد بـ "شل" الاقتصاد التركي "إذا اضطرت إلى ذلك"

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة تستطيع "شل" الاقتصاد التركي "إذا اضطررنا إلى ذلك" مع استمرار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وأضاف منوتشين في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب "يعتزم توقيع مرسوم لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري في شمال شرق سوريا".

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الوزير قال إن ترمب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة "كبيرة للغاية" على تركيا بعد أن شنت هجوما في شمال شرق سوريا مضيفا أن البنوك تصلها إخطارات بذلك.

أوضح منوتشين أن الولايات المتحدة لا تطبق العقوبات في الوقت الراهن لكنها ستطبقها إذا اقتضت الضرورة.

وزير الخزانة: "هذه عقوبات قوية جدا. نأمل ألّا نضطر لاستخدامها لكن بمقدورنا أن نصيب الاقتصاد التركي بالشلل إذا أردنا".

وزير الخزانة: "نرسل إخطارات للمؤسسات المالية بأن عليها الحذر من عقوبات محتملة".

الوزير قال إن ترمب قلق بشأن احتمال استهداف تركيا لمدنيين ويريد أن يوضح لها أنه لا يمكنها "السماح بفرار ولو مقاتل واحد من تنظيم الدولة".

هبوط الليرة

عقب التهديد الأمريكي بعقوبات على أنقرة، هبطت الليرة التركية، الجمعة، إلى 5.9 مقابل الدولار.

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