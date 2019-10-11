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سياسة

واشنطن تهدد بـ "شل" الاقتصاد التركي "إذا اضطرت إلى ذلك"

وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين خلال المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض
وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين خلال المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض
11/10/2019

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة تستطيع "شل" الاقتصاد التركي "إذا اضطررنا إلى ذلك" مع استمرار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وأضاف منوتشين في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب "يعتزم توقيع مرسوم لردع تركيا عن مواصلة هجومها العسكري في شمال شرق سوريا".

التفاصيل
  • الوزير قال إن ترمب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة "كبيرة للغاية" على تركيا بعد أن شنت هجوما في شمال شرق سوريا مضيفا أن البنوك تصلها إخطارات بذلك.
  • أوضح منوتشين أن الولايات المتحدة لا تطبق العقوبات في الوقت الراهن لكنها ستطبقها إذا اقتضت الضرورة.
  • وزير الخزانة: "هذه عقوبات قوية جدا. نأمل ألّا نضطر لاستخدامها لكن بمقدورنا أن نصيب الاقتصاد التركي بالشلل إذا أردنا".
  • وزير الخزانة: "نرسل إخطارات للمؤسسات المالية بأن عليها الحذر من عقوبات محتملة".
  • الوزير قال إن ترمب قلق بشأن احتمال استهداف تركيا لمدنيين ويريد أن يوضح لها أنه لا يمكنها "السماح بفرار ولو مقاتل واحد من تنظيم الدولة".
هبوط الليرة
  • عقب التهديد الأمريكي بعقوبات على أنقرة، هبطت الليرة التركية، الجمعة، إلى 5.9 مقابل الدولار.
خلفيات
  • الأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حسبما قال.  
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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