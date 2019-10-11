هجوم يستهدف ناقلة نفط إيرانية قبالة ميناء جدة السعودي

وصفت الخارجية الإيرانية تعرض ناقلة نفط إيرانية، صباح الجمعة، قرب ميناء جدة السعودي إلى انفجار بالعمل الخطير.

وقالت الخارجية الإيرانية إن التحقيقات تفيد أن ناقلة النفط تعرضت لهجومين في البحر الأحمر من مكان قريب أثناء عبورها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن التحقيقات متواصلة لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف أن ناقلات النفط الإيرانية تعرضت خلال الاشهر الماضية لعمليات تخريبية في البحر الأحمر.

وأوضح موسوي أن هناك تحقيقات لمعرفة الأطراف التي تقف وراء هذه الحوادث، مضيفا أن الأطراف التي تقف وراء الحادث تتحمل كامل المسؤولية عنه وعن التلوث الناجم عن تسرب النفط من الناقلة.

من جهتها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية في موسكو قولها اليوم الجمعة إن من السابق لأوانه إلقاء اللوم على أي جهة بشأن انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر بالقرب من السعودية.

استهداف الناقلة

تعرضت ناقلة نفط إيرانية الجمعة إلى ضربتين صاروخيتين على بعد نحو 100 كيلو متر عن ميناء جدة السعودي، وفق ما أعلنت الشركة المالكة لها.

أفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المشغلة لأسطول ناقلات النفط في إيران في بيان أن الانفجارين اللذين ضربا هيكل السفينة كانا على الأرجح نتيجة ضربات صاروخية.

قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن صاروخين أصابا ناقلة النفط (سينوبا) المملوكة لإيران ما أدى لإشعال النيران بها.

قالت وكالة (إنسا) شبه الرسمية، إن خبراء يحققون على متن السفينة لم يستبعدوا فرضية "هجوم إرهابي".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء فارس أن أربعة خزانات نفط رئيسية في السفينة أصيبت بأضرار وتسرب النفط إلى مياه البحر الأحمر. وقالت إن الخبراء الفنيين الموجودين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار، وأعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث ناجما عن "عمل إرهابي".

قالت وكالة نور الإخبارية المقربة من الحرس الثوري الإيراني إن الطاقم بخير والوضع تحت السيطرة.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أكثر من 60 دولار للبرميل بعد الانفجار على متن ناقلة النفط الإيرانية.

أفادت وكالة (بلومبرغ) للأنباء بأن أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفعت بواقع دولار واحد للبرميل عقب الاعلان عن الانفجار، ما أدى إلى زيادة الأسعار اليوم بأكثر من 2 بالمئة.

كانت الأسعار ارتفعت بالفعل بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق أن المحادثات مع الصين تمضي بشكل "جيد" وأن المباحثات ستتواصل اليوم الجمعة، مما أعطي بارقة أمل بشأن زيادة حجم الطلب العالمي على النفط.

أثار الانفجار المخاوف مجددا بشأن احتمالات نشوب صراع في الشرق الأوسط، وهي أكبر منطقة لإنتاج النفط الخام في العالم.

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