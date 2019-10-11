نبع السلام: ارتفاع عدد القتلى والنازحين والجيش التركي يتوغل باتجاه تل أبيض

واصل الجيش التركي وقوات المعارضة السورية المسلحة توغلهما باتجاه مدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا استعدادا لاقتحامهما.

ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع التركية عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الكردية إلى 342 منذ بداية عملية "نبع السلام" أول أمس الأربعاء.

آخر التطورات

مراسل الجزيرة أفاد بأن 3 جنود أتراك قتلوا في هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية بقذائف الهاون على تل رفعت شمالي سوريا، وأن 8 مدنيين قُتلوا وجرح عشرات آخرون في قصف من الأراضي السورية على البلدات التركية الحدودية.

وكالة الأناضول قالت إن اثنين من مراسليها أصيبا بجروح طفيفة جراء استهداف مبنى كانوا موجودين بداخله في قضاء نصيبين التابع لولاية ماردين.

قوات سوريا الديمقراطية أقرت بمقتل 29 عنصرا تابعا لها منذ بدء العملية العسكرية التركية، كما أكدت مقتل 9 مدنيين جراء القصف التركي.

قتل عنصران من الجيش الوطني السوري، خلال اشتباكات مع القوات الكردية، شرق نهر الفرات، في عملية "نبع السلام" العسكرية التركية.

أفادت مصادر من الجيش الوطني، الجمعة، للأناضول، أن أحد المقاتلين لقي حتفه في اشتباكات عنيفة في منطقة تل أبيض، والآخر في منطقة رأس العين، كما أسفرت الاشتباكات عن إصابة 9 من مقاتلي الجيش الوطني، في المنطقتين المذكورتين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن 7 مدنيين على الأقل قتلوا اليوم بنيران القوات التركية في ثالث أيام عملية "نبع السلام".

وكالة الأناضول قالت إن وحدات حماية الشعب تحتجز المدنيين ممن تصل أعمارهم 44 عاما فما دون لتجنيدهم إجباريًّا في مدن القامشلي ورأس العين وتل أبيض والرقة وريفها ومنبج، وذلك بعدما رفعت سن المطلوبين للتجنيد في مناطق سيطرتها من 39 عاما إلى 44 إثر إطلاق العملية التركية.

قوات المعارضة السورية شنت هجوما بريا على عدد من مواقع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة رأس العين، بينما وصلت تعزيزات عسكرية تركية من الحدود إلى مشارف مدينة تل أبيض.

القوات التركية وقوات المعارضة السورية المسلحة كانت قد وصلت في وقت سابق إلى عمق 8 كيلومترات داخل سوريا، كما سيطرت على 15 قرية في محيط تل أبيض ورأس العين.

مراسل الجزيرة قال إن تل أبيض تشهد انقطاعا للكهرباء والاتصالات لليوم الثالث على التوالي، بالإضافة إلى نزوح أعداد كبيرة من سكانها نحو المناطق الريفية القريبة.

القوات المشاركة بعملية "نبع السلام"، حررت الجمعة، قرية "حلاوة" بمدينة تل أبيض، شرق نهر الفرات بسوريا، من عناصر القوات الكردية.

تم تحرير القرية الواقعة جنوب شرقي تل أبيض المتاخمة للحدود التركية، في إطار العملية التي أطلقها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري.

بذلك يرتفع عدد القرى المحررة من قبضة القوات الكردية شرق الفرات، إلى 14 قرية في اليوم الثالث من العملية العسكرية.

في وقت سابق الجمعة، حررت القوات المشاركة في العملية العسكرية، قريتين جديدتين في منطقة "رأس العين" من القوات الكردية.

مقاتلو الجيش الوطني السوري أنزلوا رايات القوات الكردية في قرية "تل حلف" التابعة لمدينة رأس العين شرق نهر الفرات، عقب تحريرها.

رصدت وكالة الأناضول، لحظات إنزال رايات القوات الكردية في القرية التي تم تحريرها.

خلال عمليات التمشيط للقرى المحررة، عثر مقاتلو الجيش الوطني على أنفاق في قرية "تل حلف"، كان يستخدمها عناصر القوات الكردية.

يواصل الجيش الوطني السوري اتخاذ التدابير الأمنية في هذه القرى، وأعمال البحث والتمشيط.

الدفاع التركية تنفي أخبارا كاذبة حول استهداف السكان

وزارة الدفاع التركية وصفت الأخبار الكاذبة التي ينشرها "الإرهابيون" حول استهداف سكان منطقتي "القامشلي" و"ديريك" في سوريا، بأنها "تتجاوز حدود العقل".

الوزارة شدّدت على أن القوات المسلحة التركية ليس لديها أي عنصر للعمليات في هذه المناطق المذكورة.

"نبع السلام" تستهدف "ي ب ك" ذراع "بي كا كا" في سوريا

الخارجية التركية قالت، الجمعة، إن قوات بلادها تستهدف عناصر "ب ي د/ ي ب ك"، الذراع السورية لمنظمة "بي كا كا" المصنفة إرهابية لدى الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حول مزاعم وانتقادات أطلقها مسؤولو بعض الدول والأطراف حول عملية "نبع السلام" التركية شرق نهر الفرات في سوريا.

الوزارة شددت على أن عملية "نبع السلام" لا تستهدف تغيير التركيبة السكانية لمنطقة شرق الفرات.

أكدت أن "ادعاءات إلحاق عملية نبع السلام الضرر بمساعي الحل السياسي في سوريا بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

أوضحت الوزارة أن "الاتهامات الباطلة بحقنا سببها فشل خطط تقسيم سوريا، وتصدر من دول وأطراف تدعم ضمنا أو علنا أجندة تنظيم ب ي د/ ي ب ك الانفصالية".

أعربت الخارجية عن إدانتها الشديدة لعبارات مسؤول أممي ربطت بين المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا، والإبادة الجماعية في سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك.

الوضع الإنساني