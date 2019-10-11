رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 "لجهوده من أجل إقرار السلام مع دولة إريتريا".

التفاصيل

قالت لجنة نوبل في أسباب منح الجائزة "تم منح رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي جائزة نوبل للسلام لهذا العام لجهوده من أجل تحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة".

أعربت اللجنة عن أملها في أن تعزز الجائزة رئيس الوزراء الإثيوبي في عمله المهم من أجل السلام والمصالحة.

أضافت رئيسة اللجنة، بيريت ريس أندرسن، أن "إثيوبيا الآمنة والمستقرة والناجحة سيكون لها أثار إيجابية، وستساعد في تعزيز التآخي بين الأمم والشعوب في المنطقة" وأوضحت للصحفيين "نقدر عزمه على إجراء انتخابات ديمقراطية العام المقبل".

أشارت رئيسة اللجنة إلى مجهودات آبي أحمد في السودان وكينيا والصومال.

تبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية، أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وستقدم في العاصمة النرويجية أوسلو في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس إريتريا أسياس أفورقي

خلفيات

استعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو تموز/ 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

في سبتمبر/أيلول 2018 افتتح آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياسي أفورقي الحدود المشتركة في منطقة ظلت مغلقة منذ الحرب بين البلدين، كما افتتح سفارة إثيوبيا بالعاصمة الإريترية أسمرا، بعد نحو 20 عاما من الإغلاق منذ اندلاع الحرب بينهما في عام 1998.

يوافق العاشر من ديسمبر/ كانون الأول ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس جوائز نوبل في وصيته عام 1895.

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