الولايات المتحدة ترسل 3 آلاف جندي إلى السعودية بعد طلبها الحماية [فيديو]

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، ضمنها طائرات مقاتلة وصواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" في السعودية، وفق بيان للبنتاغون.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية في واشنطن إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب من واشنطن مساعدة إضافية لتحقيق الأمن.

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البنتاغون أشار إلى أن عملية النشر المقررة، ستشمل سربين من الطائرات المقاتلة وقوة استطلاع جوي وقوات دفاع جوي.

المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان قال إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل بطاريتين من طراز باتريوت فضلا عن منظومة ثاد الدفاعية.

البيان ذكر "أبلغ الوزير إسبر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية".

المتحدث قال في البيان "بإضافة ذلك إلى عمليات انتشار أخرى، سيشكل الأمر إرسال ثلاثة آلاف جندي تم تمديد مهمتهم أو إجازة نشرهم خلال الشهر الماضي".

لم يتضح ما إذا كانت القوات التي تم الإعلان عن نشرها ستحل محل أي قوات أمريكية أخرى ربما تنتقل من موقع آخر في المنطقة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وكشفت الوزارة أن إرسال القوات يأتي لمساعدة المملكة على تعزيز دفاعاتها في أعقاب هجوم الشهر الماضي على منشأتي النفط الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.

الولايات المتحدة أعلنت إرسال مئتي جندي إلى السعودية الشهر الماضي

تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

الإيرانيون هم المسؤولون عن هجوم أرامكو من دون شك وهناك أدلة على ضلوع طهران.

تحدثت مع ولي العهد السعودي وقد طلب منا مساعدة إضافية كي نتعاون في تحقيق الأمن.

السعودية شريك مهم لنا في المنطقة ونحن ملتزمون بحماية شركائنا.

أحث الحلفاء خاصة في أوربا على الانضمام إلى واشنطن في الجهود الدفاعية في المنطقة.

قررنا تعزيز قواتنا العسكرية المتمركزة في السعودية بطائرات وقطع بحرية.

التزمنا ضبط النفس تجاه تصرفات إيران الأخيرة بالمنطقة وهذا لم يكن ضعفا.

أعدنا توزيع قواتنا في سوريا كي نضمن عدم وقوع اشتباكات مع القوات التركية ونحمي جنودنا.

العملية التركية تؤثر سلبا على الاستقرار بالمنطقة وعلاقاتنا معها ستتأثر سلبا بسببها.

نقول لتركيا أوقفوا عمليتكم العسكرية في شمالي سوريا كي نجلس لمعالجة مخاوفكم الأمنية.

قلنا للأتراك أنتم مسؤولون عن أمن مقاتلي تنظيم الدولة داخل السجون في شمالي سوريا.

لم نتخل عن القوات الكردية ولم نعط الأتراك الضوء الأخضر للعملية العسكرية.

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