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سياسة|بريطانيا

الشرطة البريطانية توقف مشتبهًا به طعن 5 أشخاص في مانشستر

خمسة جرحى طعنا بسكين في مانشستر وإحالة الملف لمكافحة الإرهاب
خمسة جرحى طعنا بسكين في مانشستر وإحالة الملف لمكافحة الإرهاب
11/10/2019

أعلنت شرطة مانشستر أن خمسة أشخاص على الأقل جرحوا طعنا بسكين في مركز تسوّق في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب بريطانيا، موضحة أن مشتبها به في الأربعين من العمر تم توقيفه.

التفاصيل
  • الشرطة البريطانية قالت إنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد اليوم الجمعة بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن.
  • أضافت أن ملف هذا الهجوم أحيل إلى أجهزة مكافحة الإرهاب، وأوضحت في بيان" أنه "نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات".
  • من جانب آخر قال رجال الإسعاف والشرطة إن 5 أشخاص جرحوا ونقلوا إلى المستشفى، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مركز آرنديل التجاري حيث جرت وقائع الحادث.

القبض على شخص
  • متحدثة باسم خدمة إسعاف نورث وست قالت "نحن في الموقع ونعالج أربعة مصابين".
  • ذكرت شرطة مانشستر الكبرى على تويتر "الشرطة تتعامل حاليا مع حادث في مركز آرنديل وسط مدينة مانشستر".
  • ظهر في تسجيلات بثت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لشرطيين يحاولون السيطرة على رجل على الأرض.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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