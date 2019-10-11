الشرطة البريطانية توقف مشتبهًا به طعن 5 أشخاص في مانشستر

أعلنت شرطة مانشستر أن خمسة أشخاص على الأقل جرحوا طعنا بسكين في مركز تسوّق في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب بريطانيا، موضحة أن مشتبها به في الأربعين من العمر تم توقيفه.

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الشرطة البريطانية قالت إنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد اليوم الجمعة بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن.

أضافت أن ملف هذا الهجوم أحيل إلى أجهزة مكافحة الإرهاب، وأوضحت في بيان" أنه "نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات".

من جانب آخر قال رجال الإسعاف والشرطة إن 5 أشخاص جرحوا ونقلوا إلى المستشفى، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مركز آرنديل التجاري حيث جرت وقائع الحادث.

القبض على شخص