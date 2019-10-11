الديمقراطيون يلزمون وزير الطاقة بتقديم وثائق تتعلق بمساءلة ترمب

طالب نواب ديمقراطيون من وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، بأن يزودهم بوثائق في إطار التحقيق الذي يهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في قضية الاتصال الهاتفي مع نظيره الأوكراني.

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وجّه رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي، مذكرة رسمية إلى بيري تلزمه بأن يقدم إليهم تلك المستندات بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول.

قال رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف والشؤون الخارجية إليوت إنغل ومراقبة السلطة التنفيذية إيلايجا كامينغز "إذا ما رفضتم الامتثال لهذه المذكرة، حتى لو بناء على طلب الرئيس أو البيت الأبيض، فسيكون دليلا على عرقلة عمل الكونغرس ويمكن استخدامه ضدكم وضد الرئيس".

أضافوا متوجهين إلى الوزير "لقد أثارت تقارير في الآونة الأخيرة، تساؤلات بشأن أي دورٍ محتمل لكم في نقل رسالة الرئيس إلى نظيره الأوكراني" في إشارة إلى المحادثة الهاتفية بين ترمب والرئيس الأوكراني زيلينسكي.

أعلن زيلينسكي الخميس أنه لم يتعرض لأيّ "ابتزاز" من ترمب الذي تحوم حوله شبهات في الولايات المتحدة بأنه علّق مساعدة عسكرية لكييف مقابل قيامها بالتحقيق حول نجل منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، السياسي جو بايدن.

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