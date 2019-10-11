أمريكا: اعتقال رجلي أعمال يرتبطان بقضية ترمب مع أوكرانيا

قالت السلطات الأمريكية، الخميس، إن رجلي أعمال كانا يساعدان رودي جولياني محامي الرئيس دونالد ترمب في تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن اعتقلا.

وأضافت السلطات أن اعتقالهما جاء بتهمة ضخ أموال روسية بشكل غير مشروع في لجنة انتخابية مؤيدة لترمب ولمرشحين سياسيين آخرين.

التفاصيل

احتجاز الرجلين اللذين ينحدران من أصول غير أمريكية أحدث تطورا مثيرا في سجال سياسي يهدد رئاسة ترمب.

جاء اعتقال الرجلين في الوقت الذي يجري فيه مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون تحقيقا تمهيدا لمساءلة الرئيس الجمهوري.

ويتعلق التحقيق بطلب ترمب من رئيس أوكرانيا في اتصال هاتفي في يوليو/ تموز التحقيق مع بايدن وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020.

تبرعات لصالح ترمب

الادعاء في مانهاتن قال، الخميس، إن رجلي الأعمال ليف بارناس وإيجور فرومان احتجزا بتهمة الارتباط بقضية جنائية اتحادية تخص قوانين تمويل الحملات.

كان الاثنان من بين المانحين للجنة جمع تبرعات لصالح ترمب وقال جولياني محامي ترمب إنهما ساعداه في مسعاه للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر. وعمل هانتر مديرا لشركة طاقة أوكرانية.

بارناس هو رجل أعمال أوكراني المولد، وفرومان مستثمر عقاري ولد في روسيا البيضاء. وتقول تقارير إعلامية عديدة إنهما ساعدا في تقديم جولياني لدوائر سياسية أوكرانية عليا.

تفيد وثائق محكمة اتحادية في نيويورك بأن بارناس وفرومان تآمرا على "ضخ أموال أجنبية لمرشحين في مناصب اتحادية وبالولايات".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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