نبع السلام.. القوات التركية تتوغل في شرق الفرات السوري

قالت مصادر ميدانية للجزيرة، اليوم الخميس، إن الجيش التركي توغل شرق مدينة تل أبيض في شمال شرق سوريا وسيطر على عدد من القرى.

وقالت المصادر إن الجيش التركي يشن هجومًا بريًا على مواقع تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية، في مدينة رأس العين.

وجددت المدفعية التركية، فجرًا، قصف مواقع وحدات "حماية الشعب" الكردية في منطقة تل أبيض بريف الرقة شمالي سوريا، تزامنًا مع اشتباكات في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها قصفت 181 هدفًا في إطار عملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقها الجيش التركي مساء الأربعاء في شمال شرق سوريا ضد المسلحين الأكراد.

وعصر أمس الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء القوات المسلحة التركية عملية "نبع السلام" العسكرية في شرق الفرات.

وقالت تركيا إنها أطلعت كلا من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والأمين العام للأمم المتحدة على العملية ظهر يوم أمس الأربعاء.

تطورات عملية نبع السلام