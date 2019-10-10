ملياردير مصري يطالب بطرد السفير التركي.. ومغردون: وماذا عن الإسرائيلي؟

أثار الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس ردود فعل واسعة بعدما غرد على حسابه على تويتر مطالبا بطرد السفير التركي من القاهرة ردا على الهجوم التركي على شمال سوريا.

وبدأت أنقرة ظهر أمس الأربعاء عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

القصة:

رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس غرد على حسابه على تويتر قائلا: "‏اطردوا سفير تركيا من مصر… احتلال سوريا تحت أى مسمى مرفوض!".

اطردوا سفير تركيا من مصر …إحتلال سوريا تحت أى مسمى مرفوض ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 9, 2019

بعدها غرد ساويرس بتغريدة أخرى قال فيها: "‏نبهنى الكثيرون أنه لا يوجد سفير تركى بل قائم بأعمال… آسف… طب ممكن نطرد قائم الأعمال بقه…? لإن لازم نبعت رسالة للإمبراطور العثمانى ده ونقف مع سوريا الشقيقة والأكراد الذين حاربوا داعش وخذلهم دونالد ترمب… احنا برضه المصريين ?".

نبهنى الكثريين أنه لا يوجد سفير تركى بل قائم أعمال … أسف … طب ممكن نطرد قائم الأعمال بقه …😂 لإن لازم نبعت رسالة للإمبراطور العثمانى ده و نقف مع سوريا الشقيقة و الأكراد الذين حاربوا داعش و خذلهم دونالد ترامب … أحنا برضه المصريين 💪 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 9, 2019

تغريدات ساويرس أثارت جدلا واسعا حيث علق على تغريدته آلاف المغردين الذين تساءلوا لماذا لم يطالب بطرد السفير الإسرائيلي بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أو بطرد السفير الروسي الذي نفذت بلاده آلاف الغارات على سوريا.

غير مقبول إلى يوم القيامة و لن يحدث سلام حقيقى إلا بالعدل و العدل يتمثل فى حل الدولتين و إنهاء الإحتلال ! https://t.co/clPhoGvw6j — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 10, 2019

آخرون دعوا ساويرس إلى المطالبة بطرد السفير الإثيوبي بعد تعنت إثيوبيا في الاستجابة للمطالب المصرية بشأن سد النهضة، وسط تحذيرات من عواقب بناء السد على إمدادات مصر بالمياه.

ساويرس يطالب بطرد السفير التركي بسبب العدوان على سوريا. ولماذا لم تطالب بطرد السفير الاثيوبي بسبب العدوان على مصر؟

حضرتك من الأحباش؟! — سليم عزوز (@selimazouz1) October 9, 2019

قال آخرون إن سبب تركيز ساويرس انتقاده على تركيا يعود إلى عدم وجود استثمارات له هناك.

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