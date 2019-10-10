مقتل شخصين في إطلاق نار على معبد يهودي في ألمانيا

قُتل شخصان في هجومين بالرصاص على معبد يهودي ومطعم قريب في مدينة هاله بشرق ألمانيا.

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متحدثة باسم بلدية هاله، قالت إن هجوما وقع أمام معبد يهودي في شارع هابولت والمقبرة الملحقة به، واستهدف الهجوم الثاني مطعما في المدينة في ولاية سكسونيا.

لم تُعرف على الفور هوية ضحايا الهجومين، اللذين وقعا في يوم عيد الغفران، أهم الأعياد اليهودية.

وسائل إعلام ألمانية بثت صورا لرجل بزي قتالي يطلق النار في الشارع من خلف سيارة، كما نشرت محطات تلفزيونية أخرى صورة لرجل يرتدي زيا قتاليا ويحمل سلاحا.

الشرطة الألمانية احتجزت أحد المشتبه في تنفيذ الهجوم، بينما فر اثنان في سيارة مسروقة.

الشرطة قالت إن "الشخص المعتقل هو المشتبه به"، مؤكّدة أنّه أصيب بجروح وتلقّى علاجًا".

لم تحدد الشرطة طبيعة إصابات الشخص، غير أنّ تسجيلات مصوّرة نُشرت عبر الإنترنت تُظهر إصابة الشاب بطلقاتٍ ناريّة من الشرطة.

وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن المشتبه به في قتل شخصين بمدينة هاله في شرق البلاد، هو شاب ألماني يبلغ من العمر 27 عاما.

السلطات طلبت من سكان المدينة البقاء في منازلهم، قبل أن تعود وتسمح لهم بالنزول إلى الشوارع بعدها بساعات.

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قال في بيان إنه "استنادا للمعلومات الحالية، علينا أن نفترض أنه كان، على الأقل، هجوما معاديا للسامية".

البيان: وفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي هناك مؤشرات كافية على أنه ربما كان بدافع تطرف يميني. (المدعي العام) تولى التحقيقات.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس كتب على تويتر يقول "في يوم عيد الغفران أطلقت النار على معبد يهودي وأصابت النار قلوبنا. يتعين علينا جميعا العمل على مكافحة معاداة السامية في بلادنا".

معاداة السامية قضية شديدة الحساسية في ألمانيا نظرا لمسؤوليتها عن محارق النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

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