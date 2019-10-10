مقال بفورين بوليسي يستعرض تداعيات الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا

سلط مقال في مجلة فورين بوليسي الأمريكية الضوء على تداعيات الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري، الذي سبق العملية العسكرية التي بدأتها تركيا شرق الفرات، أمس الأربعاء.

واعتبر الكاتب الأمريكي بلال بالوتش، الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا بداية للتنافس بين قوى عربية ودولية، وقد يعيد الحرب التي بدأت قبل نحو 8 أعوام إلى أوجها مرة أخرى.

أبرز ماجاء في مقال بالوتش

الانسحاب الأمريكي أثار تساؤلات في عواصم عربية عن الثقة في الولايات المتحدة كشريك في ضوء تخليها عن الأكراد، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وضع بهذا ، صورة لبلاده على أنها حليف لا يمكن الوثوق به.

تتعلق المسألة الثانية بشأن كيفية وصول اللاعبين المتبقين على الساحة السورية إلى توازن سياسي جديد، حيث يتسبب الانسحاب الأمريكي في خلق فوضى استراتيجية، لكن يبقى من غير الواضح من الذي يستفيد من ذلك بالفعل.

لا يوجد ما يشير إلى اللاعب الذي سيستفيد من الخروج الأمريكي، في وقت انهارت فيه شراكات وتعمقت أخرى بالمنطقة، فقد تظهر خلافات بين الدول الثلاث روسيا وإيران وتركيا، رغم أنها تعمل بشكل مشترك على حل النزاع في سوريا.

من المحتمل أن تظهر انقسامات أعمق بين روسيا وإيران وتركيا، وهي ثلاثة أطراف كانت في السابق متحدة في معارضة مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، رغم أن قادة هذه الدول تعمل على حل النزاع في سوريا.

وفي الوقت الذي بدأت تركيا توغلها في الأراضي التي كانت تحتلها في السابق القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، كان رد فعل روسيا مزيجا من القلق والتعبيرات الصريحة حول النزاهة وضبط النفس، لكن إحباطات الكرملين، قد تزداد مع توسع تركيا في هجماتها بطريقة تعرض توطيد بشار الأسد وضعه في السلطة للخطر.

وحدات عسكرية أمريكية تنسحب من نقاط في شمال سوريا-9 أكتوبر

قلق في عواصم عربية