مؤشر التنافسية العالمي.. مصر في ذيل الأمم في حرية الصحافة

بالرغم من أن ترتيب مصر تقدم درجة واحدة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019، لتحل في المركز 93 من 141 دولة، إلا أنها احتلت المرتبة 132 في مؤشر حرية الصحافة.

ويصدر تقرير التنافسية العالمية، عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره في جنيف في سويسرا، وتم إصدار التقرير لأول مرة عام 2018.

أبرز ما ورد في التقرير

أظهر المؤشر تراجع مصر في مجالات الصحة والتعليم، فيما جاءت الكويت كأكثر الدول العربية تقدما في مؤشر التنافسية، بينما حلت عمان ولبنان في الترتيب الأسوأ عربيا.

يتضمن المؤشر 12 ركيزة أساسية تنقسم إلى مؤشرات فرعية، منها: البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلى، والصحة، والتعليم وحرية الصحافة، الإرهاب وأسواق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي.

أظهر المؤشر العالمي تراجعا مصريا في مجالات حرية الصحافة والتعليم والصحة وفي مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد الكلي ولم تحرز تقدما العام الجاري.

جاء أسوأ ترتيب لمصر، في مؤشري نسبة حوادث الإرهاب (احتلت الترتيب 136 عالميا)، يليه مؤشر حرية الصحافة في المركز 132 من بين 141 دولة.

تراجع أداء مصر في مؤشر الصحة بنحو 5 مراكز، حيث أصبحت في الترتيب 104، وفي تكنولوجيا المعلومات تراجعت 6 مراكز لتصبح في الترتيب 106.

ظل مؤشر التعليم كما هو دون تحسن في الترتيب 99، وتمثلت أسوأ المؤشرات الفرعية فيه في مؤشر "مهارات الخريجين".

كانت أفضل الركائز التي حققت مصر فيها ترتيبا مرتفعا هي البنية التحتية، وحجم السوق، (الترتيب 52 و23 على التوالي)، بينما حازت على ترتيب متأخر في ركيزتي استقرار الاقتصاد الكلى، وسوق العمل (المركز 135 و126 على التوالي).

ظهر تحسن في مؤشرات البنية التحتية وسوق العمل ونمو الشركات والنظام المالي وديناميكية الأعمال، كما تحسن مركز مصر نسبيا في الفساد عن العام الماضي.

قبل الأخيرة

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك المصري الذي يقوم بإجراء استطلاعات رأي المديرين التنفيذيين للشركات المصرية ضمن التقرير، أن مصر لا تزال في نفس الترتيب مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتل المرتبة الثالثة قبل الأخيرة وبعدها إيران واليمن.

طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدارسات الاقتصادية، علق على نتائج التقرير، قائلا "إن التقرير يفتقر أحيانا للموضوعية ولكنه مؤشر مهم للاستثمار بالنسبة لأي دولة".

ترتيب الدول العربية