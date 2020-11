لأول مرة.. بايدن يدعو علنا إلى عزل ترمب

دعا جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إلى مساءلة منافسه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب، تمهيدًا لعزله.

وجاء حديث بايدن -وهو نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما- خلال خطاب له الأربعاء، ضمن حملته الانتخابية أمام حشد من أنصاره بولاية نيو هامبشير الأمريكية.

ويعد ذلك أول انتقاد شديد اللهجة، من بايدن لتصرفات الرئيس الجمهوري، حسبما نقلت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

Every day it becomes clearer, we cannot give Donald Trump four more years in the White House. Stand with me, and together we can make him a one-term president: https://t.co/BKuXG8A15i

