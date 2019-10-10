تونس.. إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية (فيديو)

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 52 مقعدا بالبرلمان الجديد من أصل 217 مقعدا.

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