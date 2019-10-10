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سياسة|تونس

تونس.. إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية (فيديو)

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أثناء إعلان النتيجة
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أثناء إعلان النتيجة
9/10/2019

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 52 مقعدا بالبرلمان الجديد من أصل 217 مقعدا.

التفاصيل
  • حصل حزب "قلب تونس" على المرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعدا، تلته قائمة التيار الديمقراطي ب22 مقعدا.
  • حل "ائتلاف الكرامة" رابعا، بحصوله على 21 نائبا بالبرلمان الجديد، أما الحزب الحُر الدستوري فجاء خامسا ب17 نائبا.
  • جاءت حركة الشعب في المرتبة السادسة وكان من نصيبها 16 مقعدا بالبرلمان، ثم حركة "تحيا تونس" بـ 14 مقعدا تلتها حركة مشروع تونس ب 4 مقاعد، وحصلت قوائم أخرى على 33 مقعدا.
     
  • أعلنت الهيئة عن إلغاء نتائج قائمة "حزب الرحمة" في دائرة بن عروس لخرقها الصمت الانتخابي ليفقد الحزب مقعدا لمصلحة حزب حركة الشعب.
  • أعلنت الهيئة عن إلغاء جزئي لنتائج قائمة "عيش تونسي" بدائرة فرنسا 2 لارتكابها مخالفات ترتبط بالإشهار السياسي ما كلفها خسارة مقعد لمصلحة حزب التيار الديمقراطي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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