ترمب ضغط على تيلرسون لمساعدة أحد عملاء محاميه الشخصي

نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغط على وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون لمساعدة عميل للمحامي رودي جولياني كان يواجه اتهامات.

التفاصيل بحسب تقرير بلومبيرغ

ترمب ضغط على وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون كي يقنع وزارة العدل بإسقاط التهم في قضية جنائية ضد تاجر ذهب تركي إيراني كان عميلا لدى رودي جولياني، الذي صار فيما بعد محامي ترمب الشخصي.

حدث هذا الموقف خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض عام 2017، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة.

تيلرسون رفض التعاون في هذا الأمر، وقال إنه سيمثل تدخلا في تحقيق جار بشأن المتهم رضا زراب، وقالت المصادر إن الحاضرين في الاجتماع صدموا بسبب هذا الطلب من الرئيس.

تيلرسون كرر رفضه لهذا الأمر في نقاش لاحق مع كبير موظفي البيت الأبيض في ذلك الوقت جون كيلي، وأكد أن هذا الطلب غير قانوني.

حدث هذا الموقف خلال النصف الثاني من عام 2017 ولم يكن جولياني في ذلك الوقت قد أصبح محاميا لترمب.

رودي جولياني (يمين) المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب

جولياني يعترف

جولياني نفى في مقابلة هاتفية مع بلومبيرغ هذا الشهر، في البداية أنه أثار قضية زراب مع ترمب لكنه قال في وقت لاحق إنه ربما يكون قد فعل ذلك.

جولياني قال إنه كان يتحدث مع المسؤولين الأمريكيين في القضية ضمن جهوده لترتيب عملية تبادل لزراب مع القس الأمريكي أندرو برونسون الذي كان مسجونا في تركيا وأطلق سراحه لاحقا في عام 2018.

شرح بالقول" لنفترض أنني تحدثت مع ترمب عن ذلك، فماذا في ذلك؟ لقد كنت محاميا خاصا في ذلك الوقت، ربما أنا على خطأ، ربما في مرحلة ما قلت اسمه في محادثة، أو ربما تحدث إليه أحد رجاله حول هذا الموضوع لأنني كنت أحاول إجراء عملية تبادل للسجناء".

أوضح جولياني أيضا أنه ناقش قضية زراب مع مسؤولي وزارة الخارجية.

رضا زراب حوكم بتهمة التهرب من العقوبات الأمريكية ضد إيران

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