اليوم الثاني.. آخر التطورات الميدانية والسياسية للعملية العسكرية التركية شرق الفرات

واصل الجيش التركي والجيش الوطني السوري الحر تقدمهما في شمال سوريا، وبلغ عدد القرى التي تم السيطرة عليها منذ صباح اليوم 7 قرى وذلك ضمن عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي.

وفيما يلي آخر التطورات الميدانية والسياسية للعملية العسكرية:

التطورات الميدانية

وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 174 ممن تصفهم بالإرهابيين منذ انطلاق عملية "نبع السلام" شمال سوريا.

الجيش الوطني السوري سيطر على قريتي الحميدية و بيرعشق شرقي تل أبيض.

بلغ عدد القرى التي تم السيطرة عليها منذ صباح اليوم 7 قرى حيث سبق وأن سيطر مقاتلو الجيش الوطني على قرى تل فندر واليابسة والدادات والمشيرفة في تل أبيض وكشتو في رأس العين شمالي سوريا.

المرصد السوري أحصى مقتل تسعة مدنيين و23 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية جراء الهجوم.

في الجانب التركي، قتل ستة مدنيين، بينهم رضيع سوري وطفلة الخميس في قذائف اتهمت السلطات مقاتلين أكراد بإطلاقها.

مراسل الجزيرة: الجيش التركي والمعارضة السورية المسلحة يقطعان شبكة طرق بين 5 مدن شرقي الفرات.

التطورات السياسية