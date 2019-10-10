العفو الدولية: علاء عبد الفتاح تعرض لتعذيب وحشي داخل سجن مصري

أدانت منظمة العفو الدولية في بيان، الخميس، ما يتعرض له الناشط السياسي المصري البارز علاء عبد الفتاح من "تعذيب وحشي" إلى جانب محاميه داخل السجن.

التفاصيل

السلطات المصرية كانت قد أوقفت عبد الفتاح مجددا في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، وبعد ظهر اليوم نفسه تم توقيف محاميه الحقوقي البارز محمد الباقر أثناء حضوره التحقيق معه.

كان علاء عبد الفتاح من رموز ثورة يناير 2011 التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأُطلق سراحه مؤخرا في مارس/ آذار الماضي بعد أن أمضى عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات بسبب مشاركته في تظاهرة احتجاجا على قانون يقيد حق التظاهر في العام 2013.

بيان منظمة العفو الدولية قال إن "تعذيب علاء عبد الفتاح، المدون والناشط الذي اشتهر خلال انتفاضة عام 2011، فضلا عن سوء المعاملة التي تعرض لها محاميه محمد الباقر، يمثلان أمثلة مرعبة للأساليب القاسية التي تعدها السلطات المصرية لإسكات النقاد".

البيان أضاف أن عبد الفتاح تم اقتياده إلى سجن طره المعروف جنوب القاهرة حيث "قام ضباط السجن بعصب عينيه وتجريده من ملابسه وضربه وركله مرارا وتكرارا وأخضعوه للتهديدات".

بحسب محاميه، فإن عبد الفتاح ذكر في أقواله أمام النيابة أمس أنه عند وصوله السجن المحتجز به "ساروا به في طريق تعرض خلاله للضرب بالأقلام والرجلين والسب والإهانة لمدة دقائق".

المحامي: "أوقفوه داخل ممر أو ما شابه وأجبروه على خلع جميع ملابسه إلا الداخلية، ومشى مرة أخرى في ممر طوله تقريبا ٣٠٠ متر في تشريفة تانية من الضرب، وهو مجبر على النظر لأسفل".

"وحشية شديدة"

ناجية بونعيم مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، قالت حسب البيان، إن "تعذيب علاء عبد الفتاح في الحبس، يوضح استخدام السلطات المصرية للوحشية الشديدة لسحق المعارضة".

بونعيم أضافت "يجب على السلطات المصرية أن تفتح على الفور تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً في مزاعم التعذيب المروعة هذه وأن تضمن بشكل عاجل حماية علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر".

خلفيات

تم توقيف علاء، الذي كان يخضع لمراقبة الشرطة لفترة تستمر خمس سنوات، على خلفية تظاهرات خرجت في بعض محافظات مصر في سبتمبر/ أيلول الماضي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.