السعودية: تأجيل النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة

قال عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، إن المحكمة المتخصصة في الرياض أجلت النطق بالحكم في قضية والده -الذي يواجه عقوبة الإعدام- إلى أواخر الشهر الجاري.

بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد #سلمان_العودة ، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم.. قررت المحكمة فجأة اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء (تاريخ ٣٠ أكتوبر)!

أسأل الله أن يفرّج عن الوالد والبقية

The hearing for my father has been suddenly postponed for October 30

— د. عبدالله العودة (@aalodah) October 10, 2019