السعودية: تأجيل النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة

قال عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، إن المحكمة المتخصصة في الرياض أجلت النطق بالحكم في قضية والده -الذي يواجه عقوبة الإعدام- إلى أواخر الشهر الجاري.

تأجيل النطق بالحكم

كتب عبد الله العودة في تغريدة "بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم الخميس، قررت المحكمة فجأة تأجيل النطق بالحكم" إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

حضر العودة خلال الأسابيع الماضية 7 جلسات على الأقل، بحسب نجله الذي أفاد بأن النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات "ما اعتبرته أدلة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن 2000 تغريدة منشورة في حسابه بتويتر".

بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد #سلمان_العودة ، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم.. قررت المحكمة فجأة اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء (تاريخ ٣٠ أكتوبر)!

أسأل الله أن يفرّج عن الوالد والبقية The hearing for my father has been suddenly postponed for October 30 — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 10, 2019

ما القصة؟