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سياسة|السعودية

السعودية: تأجيل النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة

الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة
الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة
10/10/2019

قال عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، إن المحكمة المتخصصة في الرياض أجلت النطق بالحكم في قضية والده -الذي يواجه عقوبة الإعدام- إلى أواخر الشهر الجاري.

تأجيل النطق بالحكم
  • كتب عبد الله العودة في تغريدة "بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم الخميس، قررت المحكمة فجأة تأجيل النطق بالحكم" إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
  • حضر العودة خلال الأسابيع الماضية 7 جلسات على الأقل، بحسب نجله الذي أفاد بأن النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات "ما اعتبرته أدلة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن 2000 تغريدة منشورة في حسابه بتويتر".

ما القصة؟
  • الشيخ العودة من بين 20 شخصا -منهم كتاب وصحفيون- تم توقيفهم منتصف سبتمبر/أيلول 2017، في سياق حملة توقيفات استهدفت معارضين في المملكة.
  • تم اعتقال العودة بعدما نشر تغريدة في سبتمبر/أيلول 2017 رحب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر، بعدما قطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو/حزيران 2017.
  • كان المدعي العام السعودي قد طالب بإعدام الشيخ العودة عند بدء محاكمته في سبتمبر/أيلول 2018، بحسب ما نقلته صحف محلية، موضحة أيضا أنه يواجه 37 تهمة.
  • عائلة سلمان العودة قالت إن السلطات طلبت منه -ومن معارضين آخرين- تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة، وهو الأمر الذي رفضه.
  • كان عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، دعا إلى الإفراج عن العودة.
  • ليهي قال إنه حتى الآن لم تُقدم أي أدلة على ارتكاب العودة جريمة حقيقية "مقارنة بأمور ملفقة من قبل الحكومة السعودية وصفت بأنها جريمة".
  • السيناتور الأمريكي أضاف أن قضية العودة و"سجناء الضمير الآخرين تظهر مجددا مدى نفاق وقسوة سياسات حكومة تزعم أنها إصلاحية".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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