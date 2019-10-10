الجامعة العربية تدين عملية تركيا بسوريا.. ومغردون: ماذا عن عدوان إسرائيل وروسيا؟

أدانت مصر والجامعة العربية ودول خليجية عملية تركيا العسكرية في الشمال السوري، ودعت القاهرة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة للرد على ما أسمته "العدوان" و"بحث الحفاظ على سيادة سوريا".
وشارك سياسيون مصريون في انتقاد ما أسموه "الغزو التركي" لشمال سوريا، في أعقاب إعطاء الرئيس التركي إشارة البدء لعملية "نبع السلام" العسكرية في شرق الفرات بهدف إخلاء جزء من الشريط الحدودي وإقامة "منطقة آمنة"، مطالبين بطرد السفير التركي.
من ناحية أخرى، انتقد مغردون مصريون وعرب ما أسموه الصحوة المصرية والعربية الآن ضد تدخل تركيا في سوريا، متسائلين عن صمتهم السابق عن كل من العدوان الإسرائيلي والروسي المستمر على سوريا، وحديثهم الآن عن العملية التركية، برغم أن هدف تركيا منها هو إقامة منطقة آمنة تعيد فيها النازحين السوريين لأراضيهم.
وعصر أمس الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء القوات المسلحة التركية عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، وأطلق عليها اسم عملية "نبع السلام".
#أبو_الغيط يرفض توغل #تركيا في #الأراضي_السوريةhttps://t.co/RHtfxILzOF pic.twitter.com/HdA6YDhboT
— جامعة الدول العربية (@arableague_gs) October 9, 2019
#المملكة_العربية_السعودية تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية. pic.twitter.com/KHCX5Lcy5N
— السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) October 9, 2019
خبر | #الإمارات تدين العدوان العسكري التركي على #سوريا#وام https://t.co/DhPbZVjxcu
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 9, 2019
وزارة خارجية مملكة #البحرين تدين الهجوم العسكري الذي تشنه #الجمهورية_التركية على مناطق بشمال شرق #سورياhttps://t.co/qLDJf7yYRz pic.twitter.com/FmcrtgWrV1
— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) October 9, 2019
نطالب #تركيا وقف هجومها على #سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار فِي إطار القانون الدولي. نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها. نؤكد أن حل الأزمة سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها
— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 9, 2019
الجامعة العربية تذكرت اليوم أن سوريا محتلة
لكنها لا ترى غير الاحتلال التركي
يبدو انها لا تعلم بأمر الاحتلالين الروسي والإيراني
لولا الأنظمة العربية المتصهينة بجامعتها المقبورة ما احتُلت سوريا ولا دمرت حواضرها وهًُجر شعبها
لابأس ليتكم تتحدثون عن اخراج جميع القوات الأجنبية من سوريا
— Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) October 9, 2019
اطردوا سفير تركيا من مصر …إحتلال سوريا تحت أى مسمى مرفوض !
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 9, 2019
معاك حق، وعاوزك تطالب بطرد السفير الاسرائيلي من مصر عشان محتلة فلسطين، وطرد السفير الروسي والقائم بالأعمال الإيراني عشان من مصر عشان قواتهم الموجودة في سوريا ولا ده مش احتلال، وخليني أقلك القصف المصري في ليبيا ده حماية للأمن القومي المصري ومثلها #تركيا بنفس النظرية
— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) October 9, 2019
يمكنك أن تختلف مع #اردوغان في ملفات عديدة ،لكن في الملف الكردي تحديدا ، لا يوجد زعيم تركي منذ تأسيس الدولة التركية ، أنصف الأكراد ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتنمويا ، وأطال صبره ومد حبال الود والسلام ، مثل "الطيب"، مشكلة الأكراد التاريخية في قيادات انتهازية فاسدة وعميلة#نبع_السلام
— جمال سلطان (@GamalSultan1) October 9, 2019