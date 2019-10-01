وقت الذروة.. دعوة محمد علي للتظاهر ضد السيسي تتصدر تويتر

تصدرت دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي، للتظاهر عصر اليوم الثلاثاء، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منصات التواصل، في وقت وجه فيه سلسلة رسائل لمحمود نجل السيسي.
#محمد_علي يدعو المصريين للتظاهر .. وهاشتاج #نازلين_الساعه_تلاته يتصدر تويتر #مصر pic.twitter.com/mGyvdflcfA
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2019
اسمعوا عطوة كنانة
خطه في منتهي الذكاء #نازلين_بعد_الظهر #نازلين_الساعة_تلاتة https://t.co/zdvKbvPfte
— Nadeen717 (@nadden7171) September 30, 2019
بكره الثلاثاء (الساعه ثلاثه بعد الظهر) هننزل كلنا الشوارع ..
الموظفين اللي راجعين من شغلهم
والطلبه اللي طالعين من المدارس والجامعات
والستات اللي راجعين من الأسواق
كلنا ياشعب مصر العظيم
ويبقوا بقي يورونا هيوقفوا المواصلات أو يقفلوا الميادين الزاي#نازلين_الساعه_تلاته#ثورة_شعب pic.twitter.com/5s0fA9p4XG
— أسرار محمد علي | Mohamed Ali (@MohamedSecrets) September 30, 2019
للمزيد حول رسالة محمد علي لنجل السيسي، يمكن الرجوع للرابط التالي:
محمد علي يوجه رسائل لنجل السيسي ويكشف سر انقلاب كامل الوزير عليه
https://twitter.com/sawah84070638/status/1178888047896739840?ref_src=twsrc%5Etfw
نقول تاني .. نسمع ونشوف
#نازلين_الساعه_تلاته pic.twitter.com/rCx6gPNFKl
— elmodi_74 (@modi_salman) September 30, 2019
https://twitter.com/ShereenAlhusse1/status/1178829278420574210?ref_src=twsrc%5Etfw
الاديان السماويه الثلاثه#نازلين_الساعه_تلاته pic.twitter.com/uCAEe828Br
— Abdallah ZaKi (@Abdalla24908074) September 30, 2019
غدا" إن شاء الله
نعرض لكم أول صورة صحيحة لمحمود السيسي!
الصور التي نشرت لمحمود السيسي كلها خاطئة..
الصور المرفقة:
بالبدلة الرائد أسامة الهواري من الحرس الجمهوري
وبملابس الإحرام ضابط أخر حرس جمهوري
والصورة الجماعية أيضا" هذا ليس محمود السيسي!!#نازلين_الساعه_تلاته pic.twitter.com/vf6d8ej6Bi
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 30, 2019
مسارح وسيما .. وسيرك وأفيش
وصورة المنيل .. وكاب الشاويش
وكلب الحراسه .. وكرسي الرياسه
وحبة سياسه .. وطربة حشيش
تذاكر ياهانم .. تذاكر يا بيه !!#نازلين_الساعة_تلاتة pic.twitter.com/1VmrE1v0bk
— Ahmed (@Ahmedsa20589) September 30, 2019
https://twitter.com/m_33ri/status/1178866479611236352?ref_src=twsrc%5Etfw
هو عفففتاح وانتصار حايخلفوا مين؟
نفرح بكره شويه 😘😘
#نازلين_الساعة_تلاتة pic.twitter.com/RhNaVi2wEw
— Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) September 30, 2019
عطوة كنانة صاحب فكرة #نازلين_الساعه_تلاته يحذر السيسي "لو طلاب ثانوي و اعدادي ضموا علي الموظفين هتتفشخ…دول لسانهم طويل"
وهنا يا سيسي تجد نفسك أمام السلاح الفتاك: الكوميديا السياسية اللتي تحشد https://t.co/dqQxxcbI8I
— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) September 30, 2019