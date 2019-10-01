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سياسة

وقت الذروة.. دعوة محمد علي للتظاهر ضد السيسي تتصدر تويتر

1/10/2019

تصدرت دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي، للتظاهر عصر اليوم الثلاثاء، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منصات التواصل، في وقت وجه فيه سلسلة رسائل لمحمود نجل السيسي.

التظاهر وقت الذروة
  • في فيديو بثه محمد على مساء أمس الإثنين، دعا المصريين للتظاهر الساعة الثالثة عصر اليوم -وهو موعد خروج الموظفين من دوامهم- للمطالبة برحيل السيسي ونظامه.
  • محمد علي قال إن اختيار هذا التوقيت "وقت الذروة"، استنبطه من فكرة طرحها الفنان الساخر تامر جمال المعروف باسم (عطوة كنانة) وهدفها هو إرباك أجهزة الأمن.

  • "علي" قال إن السلطات لن تستطيع إغلاق الشوارع والميادين الرئيسية كما حدث يوم الجمعة الماضي، وإذا حاولت تكرار ذلك في أيام العمل فسيؤدي ذلك إلى شلل كامل للبلد.
  • آلاف المصريين خرجوا في مظاهرات الجمعة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، استجابة لدعوة محمد علي للاحتجاج، بعدما بث سلسلة فيديوهات اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات في الجيش، بالفساد وإهدار المال العام.

تصدر تويتر
  • تصدر وسم (#نازلين_الساعه_تلاته)، الترند المصري على تويتر، بعد دقائق من دعوة محمد علي للتظاهر وقت الذروة.
  • المغردون أعادوا نشر مقاطع فيديو وصور لوعود السيسي السابقة والتي وصفوها بالكاذبة، كما تداولوا صورًا من سيناء وأخرى لأحوال البسطاء والفقراء.

  • كالعادة، لم تغب ثورة يناير وأحوال البسطاء عن الوسم كغيره من الوسوم التي دشنت منذ أول دعوة من محمد علي للتظاهر ضد السيسي، لكن ميز الوسم هذه المرة التساؤل من قبل المغردين عن محمود نجل السيسي.
  • محمد علي وجه في فيديو أمس مجموعة من الرسائل الحادة لمحمود السيسي، حول تدخله في إدارة البلاد خلال الفترة الأخيرة، كما كشف عن السبب الذي جعل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنقلب عليه بعد عمله معهم لسنوات طويلة.

للمزيد حول رسالة محمد علي لنجل السيسي، يمكن الرجوع للرابط التالي:

محمد علي يوجه رسائل لنجل السيسي ويكشف سر انقلاب كامل الوزير عليه

https://twitter.com/sawah84070638/status/1178888047896739840?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ShereenAlhusse1/status/1178829278420574210?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/m_33ri/status/1178866479611236352?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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