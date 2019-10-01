وقت الذروة.. دعوة محمد علي للتظاهر ضد السيسي تتصدر تويتر

تصدرت دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي، للتظاهر عصر اليوم الثلاثاء، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منصات التواصل، في وقت وجه فيه سلسلة رسائل لمحمود نجل السيسي.

التظاهر وقت الذروة

في فيديو بثه محمد على مساء أمس الإثنين، دعا المصريين للتظاهر الساعة الثالثة عصر اليوم -وهو موعد خروج الموظفين من دوامهم- للمطالبة برحيل السيسي ونظامه.

محمد علي قال إن اختيار هذا التوقيت "وقت الذروة"، استنبطه من فكرة طرحها الفنان الساخر تامر جمال المعروف باسم (عطوة كنانة) وهدفها هو إرباك أجهزة الأمن.

"علي" قال إن السلطات لن تستطيع إغلاق الشوارع والميادين الرئيسية كما حدث يوم الجمعة الماضي، وإذا حاولت تكرار ذلك في أيام العمل فسيؤدي ذلك إلى شلل كامل للبلد.

آلاف المصريين خرجوا في مظاهرات الجمعة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، استجابة لدعوة محمد علي للاحتجاج، بعدما بث سلسلة فيديوهات اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات في الجيش، بالفساد وإهدار المال العام.

تصدر تويتر

تصدر وسم (#نازلين_الساعه_تلاته)، الترند المصري على تويتر، بعد دقائق من دعوة محمد علي للتظاهر وقت الذروة.

المغردون أعادوا نشر مقاطع فيديو وصور لوعود السيسي السابقة والتي وصفوها بالكاذبة، كما تداولوا صورًا من سيناء وأخرى لأحوال البسطاء والفقراء.

بكره الثلاثاء (الساعه ثلاثه بعد الظهر) هننزل كلنا الشوارع ..

الموظفين اللي راجعين من شغلهم

والطلبه اللي طالعين من المدارس والجامعات

والستات اللي راجعين من الأسواق

كلنا ياشعب مصر العظيم

ويبقوا بقي يورونا هيوقفوا المواصلات أو يقفلوا الميادين الزاي#نازلين_الساعه_تلاته#ثورة_شعب pic.twitter.com/5s0fA9p4XG — أسرار محمد علي | Mohamed Ali (@MohamedSecrets) September 30, 2019

كالعادة، لم تغب ثورة يناير وأحوال البسطاء عن الوسم كغيره من الوسوم التي دشنت منذ أول دعوة من محمد علي للتظاهر ضد السيسي، لكن ميز الوسم هذه المرة التساؤل من قبل المغردين عن محمود نجل السيسي.

محمد علي وجه في فيديو أمس مجموعة من الرسائل الحادة لمحمود السيسي، حول تدخله في إدارة البلاد خلال الفترة الأخيرة، كما كشف عن السبب الذي جعل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنقلب عليه بعد عمله معهم لسنوات طويلة.

للمزيد حول رسالة محمد علي لنجل السيسي، يمكن الرجوع للرابط التالي:

محمد علي يوجه رسائل لنجل السيسي ويكشف سر انقلاب كامل الوزير عليه

https://twitter.com/sawah84070638/status/1178888047896739840?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ShereenAlhusse1/status/1178829278420574210?ref_src=twsrc%5Etfw

غدا" إن شاء الله

نعرض لكم أول صورة صحيحة لمحمود السيسي!

الصور التي نشرت لمحمود السيسي كلها خاطئة..

الصور المرفقة:

بالبدلة الرائد أسامة الهواري من الحرس الجمهوري

وبملابس الإحرام ضابط أخر حرس جمهوري

والصورة الجماعية أيضا" هذا ليس محمود السيسي!!#نازلين_الساعه_تلاته pic.twitter.com/vf6d8ej6Bi — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 30, 2019

مسارح وسيما .. وسيرك وأفيش

وصورة المنيل .. وكاب الشاويش

وكلب الحراسه .. وكرسي الرياسه

وحبة سياسه .. وطربة حشيش

تذاكر ياهانم .. تذاكر يا بيه !!#نازلين_الساعة_تلاتة pic.twitter.com/1VmrE1v0bk — Ahmed (@Ahmedsa20589) September 30, 2019

https://twitter.com/m_33ri/status/1178866479611236352?ref_src=twsrc%5Etfw

هو عفففتاح وانتصار حايخلفوا مين؟

نفرح بكره شويه 😘😘 #نازلين_الساعة_تلاتة pic.twitter.com/RhNaVi2wEw — Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) September 30, 2019