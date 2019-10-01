واشنطن تطالب بالإفراج عن 128 ألف معتقل في السجون السورية

طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة النظام السوري "بالإفراج عن المعتقلين" بطريقة "تعسفية" في سوريا، مقدرة عددهم بنحو 128 ألف سجين.

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السفيرة كيلي كرافت أعلنت خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المخصص للنزاع السوري أن "نحو 128 ألف سوري لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي. هذه الممارسة غير مقبولة وعلى نظام الأسد إطلاق سراحهم".

كرافت دعت كذلك إلى السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى السجون في سوريا.

سوريا و العائلة العربية

خلال الاجتماع في الأمم المتحدة، أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إلى أن "القضاء على الإرهابيين في إدلب (شمال غرب) يجب أن يتواصل مع مراعاة سلامة المدنيين لأقصى درجة".

المسؤول الروسي أضاف "حان الوقت لتشجيع وليس عرقلة عودة سوريا إلى العائلة العربية".

علقت الجامعة العربية عام 2011 عضوية سوريا بعد اندلاع الثورة بها، وتثير مسألة عودتها منذ أكثر من عام انقساما بين الدول الأعضاء في المنظمة.

اللجنة الدستورية