نيويورك تايمز: ترمب طلب مساعدة من أستراليا لضرب مصداقية تحقيق مولر

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من رئيس الوزراء الأسترالي أن يساعد وزير العدل في جمع معلومات لفتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر.

وتولى مولر التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وحول ما إذا حصل تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا.

وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقا حول مصادر التحقيق الذي أجراه مولر بشأن التدخل الروسي، والذي وصفه ترمب مرارا بأنه "حملة اضطهاد سياسي".

التفاصيل

أفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هويتيهما بأن ترمب طلب ذلك خلال مكالمة هاتفية بينه وبين ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

الصحيفة أوردت أن البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أوردت الصحيفة أن ترامب طلب من موريسون المساعدة في مراجعة تجريها وزارة العدل حول مصادر تحقيق مولر وطلب منه التحدث إلى وزير العدل بيل بار.

أفادت نيويورك تايمز أن التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2016، فُتح إثر تلقي "إف بي أي" إخبارا من مسؤولين أستراليين.

رد أسترالي

صباح الثلاثاء أعلن متحدث باسم الحكومة الأسترالية أن بلاده "مستعدة دوماً للمساعدة والتعاون مع الجهود الرامية لجلاء الموضوعات التي يتم التحقيق فيها".

المتحدث أضاف أن "رئيس الوزراء أكد على هذا الأمر مجدداً خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي".

وثائق تدين الرئيس