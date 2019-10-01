مقتل 2 على الأقل وإصابة العشرات في مظاهرات بالعراق

قتل شخصان على الأقل وأصيب نحو 200 بعد أن استخدمت الشرطة العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة بغداد ومدن جنوب البلاد.

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وزارتا الداخلية والصحة في العراق أعلنتا في بيان، مساء الثلاثاء، أن متظاهرا قتل وأصيب 200 آخرين بينهم 40 مصابا من القوات الأمنية جراء الاضطرابات التي رافقت المظاهرات التي انطلقت وسط العاصمة بغداد.

مدير عام دائرة الصحة في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، عبد الحسين الجابري قال إن "أحد المتظاهرين المشاركين في تظاهرات المحافظة توفي، وأصيب آخران أحدهما جروحه بليغة، إضافة إلى 25 جريحاً من القوات الأمنية".

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