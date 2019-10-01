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سياسة|الأردن

معلمو الأردن يرفضون دعوات الحكومة لإنهاء إضرابهم

المعلمون في الأردن أنهوا أطول إضراب في تاريخ المملكة
المعلمون في الأردن أنهوا أطول إضراب في تاريخ المملكة
1/10/2019

رفض آلاف المعلمين الأردنيين، أمس الثلاثاء، دعوة الحكومة لإنهاء إضرابهم المستمر منذ أربعة أسابيع، مطالبين بزيادة الأجور.

ما القصة؟
  • تقود نقابة المعلمين الأردنيين إضراب المعلمين عن العمل للمطالبة برفع أجورهم بنسبة 50%.
  • رفضت النقابة، السبت الماضي، زيادة قدمها رئيس الوزراء عمر الرزاز واصفة إياها بأنها فتات.
  • تتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب راتب كل منهم.
  • تتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة.
محاولة حكومية لكسر الإضراب 
  • وجهت وزارة التربية رسالة نصية للآباء دعت فيها لعودة الطلبة إلى المدارس اعتباراً من صباح أمس الثلاثاء.
  • صباح الثلاثاء، أعلنت الحكومة عبر وزارة التربية بيانات وأخبارا تشير إلى إنهاء بعض المدارس للإضراب.
  • الوزارة قالت إنها ستبدأ إجراءات الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين، واتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس.
  • نقابة المعلمين قالت إن المعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بأعداد المدارس التي كسرت الإضراب، وهمية لا صحة لها، وأن هدفها النيل من إرادة المعلم.
حكم قضائي
  • الأحد الماضي، صدر قرار قضائي للمحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح مؤقتاً، لحين البت بدعوى مرفوعة لديها ضد نقابة المعلمين ووزارة التربية.
  • عقب القرار دعا رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها للإضراب.
  • لا يرسل كثير من أولياء الأمور أطفالهم إلى المدارس في إجراء يهدف لإبداء التضامن مع المعلمين المضربين.
مخاوف حكومية
  • يبلغ متوسط راتب المعلم في الأردن حوالي 450 دينارا (630 دولارا) شهريا، ويقول معلمون إنهم في منزلة متأخرة عن غيرهم في القطاع العام.
  • تخشى الحكومة من أن تؤدي مطالب جديدة تتعلق بزيادة الرواتب من قبل موظفي القطاع العام الآخرين، بما في ذلك الأطباء، وزيادات في معاشات الجنود المتقاعدين إلى إفشال جهود الترشيد المالي.
  • تبتلع الرواتب جزءا كبيرا من ميزانية الدولة البالغة 13 مليار دولار.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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