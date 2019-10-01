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سياسة|مصر

مصر: الجيش يواصل القصف على جنوب بئر العبد في سيناء

شبه جزيرة سيناء
شبه جزيرة سيناء
1/10/2019

قالت مصادر قبلية وشهود عيان للجزيرة مباشر إن طائرات تواصل قصف المناطق الجنوبية بمنطقة بئر العبد بشبه جزيرة سيناء إثر هجوم دام على نقطة تمركز أمنية في منطقة "تفاحة".

التفاصيل
  • المصادر: نزوح معظم سكان منطقة تفاحة التي تشهد القصف الجوي المكثف للطيران الحربي.
  • المصادر: معظم النازحين فروا من المنطقة لشدة القصف إلى أماكن أكثر أمنا بمدينة بئر العبد.
  • المصادر: توقفت عمليات جني أشجار الزيتون نتيجة عزوف العمالة عن الذهاب للمنطقة.
  • الناشط السيناوي خالد السواركة: الجيش أبلغ كافة محطات تزويد الوقود في المدينة ونطاقها بعدد عشر لترات من البنزين لكل سيارة أسبوعيا ولم يحدد الجيش مدة سريان هذا القرار.
خلفيات
  • تضاربت التقارير بشأن أعداد الضحايا جراء الهجوم على نقطة التمركز الأمنية في منطقة تفاحة يوم الجمعة الماضي .
  • عقب الهجوم، أصدرت القيادة العامة للجيش المصري بيانًا قالت فيه إن ضابطًا و9 جنود، قتلوا وجرحوا في سيناء "أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية" خلال الفترة الماضية، دون أن يشير البيان إلى هجوم تفاحة على وجه التحديد.
  • يعتبر الهجوم المسلح على كمين تفاحة هو الأول من نوعه في نطاق مركز ومدينة بئر العبد يستهدف قوات الجيش.
المصدر : الجزيرة مباشر
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