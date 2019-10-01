مصر: الجيش يواصل القصف على جنوب بئر العبد في سيناء

قالت مصادر قبلية وشهود عيان للجزيرة مباشر إن طائرات تواصل قصف المناطق الجنوبية بمنطقة بئر العبد بشبه جزيرة سيناء إثر هجوم دام على نقطة تمركز أمنية في منطقة "تفاحة".

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المصادر: نزوح معظم سكان منطقة تفاحة التي تشهد القصف الجوي المكثف للطيران الحربي.

المصادر: معظم النازحين فروا من المنطقة لشدة القصف إلى أماكن أكثر أمنا بمدينة بئر العبد.

المصادر: توقفت عمليات جني أشجار الزيتون نتيجة عزوف العمالة عن الذهاب للمنطقة.

الناشط السيناوي خالد السواركة: الجيش أبلغ كافة محطات تزويد الوقود في المدينة ونطاقها بعدد عشر لترات من البنزين لكل سيارة أسبوعيا ولم يحدد الجيش مدة سريان هذا القرار.

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