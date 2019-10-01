انتقادات لترمب بعد حديثه عن "حرب أهلية" بسبب مساعي مساءلته

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلا واسعا بعدما أعاد نشر تصريح لأحد مؤيديه يحذر من "حرب أهلية" وانقسام حاد في الولايات المتحدة.

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القس الإنجيلي روبرت جيفريس ظهر في مقابلة مع قناة" فوكس نيوز" الأحد قال فيها "الديمقراطيون لا يهتمون إذا أحرقوا ودمروا الأمة" في عملية مساءلة الرئيس ترمب.

جيفريس أضاف "لم أرَ المسيحيين الإنجيليين غاضبين من أي قضية أكثر من هذه المحاولة لإزاحة هذا الرئيس بشكل غير قانوني من منصبه، وإلغاء انتخابات 2016… وإلغاء أصوات ملايين الإنجيليين في هذه العملية".

جيفريس حذر من أنه "إذا نجح الديمقراطيون في إقالة الرئيس من منصبه… فسوف يتسبب ذلك في انقسام يشبه الحرب الأهلية في هذه الأمة لن يشفى منها بلدنا".

ترمب استشهد بهذا التصريح في تغريدة له على حسابه على تويتر ضمن سلسلة من التغريدات التي هاجم فيها الديمقراطيين بسبب تحركهم في مجلس النواب لمساءلته بعد شكوى مسؤول في وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" من محاولة ترمب الضغط على الرئيس الأوكراني لإجراء تحقيق بشأن منافسه جو بايدن.

أثارت تغريدة ترمب التي نقل فيها تصريح القس جيفريس انتقادات من العديد من الديمقراطيين، بل ومن الحزب الجمهوري أيضا.

النائب الجمهوري عن ولاية إلينوي آدم كينزنغر وصف هذه التصريحات بأنها "أكثر من بغيضة"، وقال إنه لم يتخيل أن يصدر هذا الاقتباس عن الرئيس.

إشارة ترمب إلى الحرب الأهلية دفعت الآلاف إلى التغريد عن الحرب الأهلية على تويتر حيث جاء وسم "#CivilWar2" (الحرب الأهلية 2) من بين أعلى الوسوم تداولا على تويتر في الولايات المتحدة بينما غرد آخرون على وسم "CivilWarSignup" (المشاركة في الحرب الأهلية).

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