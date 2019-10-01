الحوثيون: تفاؤل ابن سلمان بوقف الحرب في اليمن "إيجابي"

قالت جماعة الحوثي إن تفاؤل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوقف الحرب في اليمن "إيجابي".

جاء ذلك في تصريح لمحمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة (بمثابة الرئاسة في المناطق التابعة لسيطرتها)، نشرته وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية، مساء الإثنين.

بعيدا عن الإملاءات

قال الحوثي في تصريحاته:

تفاؤل محمد بن سلمان بوقف الحرب إيجابي، وكان من المفترض أن يكون حاضرا من قبل إعلان عدوانهم على اليمن.

تحويل المناقشة إلى تفاوض يحتاج إلى جديتهم (السعوديون) والتعامل بواقعية بعيدا عن أي إملاءات.

عدم الجدية والاستماع للإملاءات لن يجدي؛ بل يصنع العوائق في طريق إيقاف العدوان والوصول إلى السلام الدائم.

محمد علي الحوثي أحد قادة الحوثيين (رويترز)

وقف إطلاق النار

ابن سلمان طالب في حوار مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين، بأن توقف إيران دعمها للحوثيين.

ابن سلمان أعرب عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار على السعودية، الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم، إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن.

ولي العهد السعودي تابع "نفتح جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".

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