الحريري يرد على تقرير بشأن علاقته بعارضة أزياء

رد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن إهدائه 16 مليون دولار لعارضة أزياء جنوب أفريقية، بأنه سيواصل العمل ولن يتوقف.

مهما شنّوا من حملات ضدّي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف. صحيح اننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد #أحداث_اليوم pic.twitter.com/eDWyukZSNw

— Saad Hariri (@saadhariri) October 1, 2019