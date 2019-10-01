الحريري يرد على تقرير بشأن علاقته بعارضة أزياء

رد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن إهدائه 16 مليون دولار لعارضة أزياء جنوب أفريقية، بأنه سيواصل العمل ولن يتوقف.
التفاصيل
- الحريري رد على التقرير قائلًا إنه "مهما شنّوا حملات ضدي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف".
- أضاف الحريري في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعليا هو انهيار البلد".
- نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الحريري قوله: "كلما قمنا بإنجاز ما، يأتي من يهاجم هذا الإنجاز، وبعض السياسيين يدعي أن لا ذنب لهم بما يحصل، في حين أن ما نمر به هو بفعل الخلافات بين كل الأحزاب السياسية بمن فيهم تيار المستقبل".
خلفيات
- نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا ذكرت فيه أن الحريري أهدى عارضة أزياء ملابس سباحة تدعى "كانديس فان دير ميروي" أكثر من 16 مليون دولار بعد أن التقيا في منتجع فاخر في سيشيل.
- العارضة قالت إن علاقة غرامية كانت تجمعها بالحريري، عندما أرسل لها الأموال ابتداء من عام 2013، حيث لم يكن في منصب رئيس الوزراء في لبنان في ذلك الوقت.
- جرت التحويلات البنكية إلى فان دير ميروي بين فترتي ولاية الحريري في منصب رئيس الوزراء، لكنه كان رئيسا لتيار المستقبل في ذلك الوقت.
- كان الحريري يبلغ من العمر 43 عاما عندما أجرى أول تحويل مالي لعارضة الأزياء في عام 2013، وكان يدير شركات العائلة في مجالات البناء وغيرها من المجالات، ويقيم بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.
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