احتجاجات في العراق تطالب بالتغيير وتحسين الواقع المعيشي

احتشد المئات اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بالإصلاح والتغيير، وتحسين الواقع المعيشي، بالتزامن مع احتجاجات أخرى جنوب العراق.
التفاصيل
- توافد المتظاهرون صباح اليوم، إلى ساحة التحرير، قبالة نصب الحرية، وسط بغداد، حسب مقاطع مصورة، تداولها ناشطون ونشرتها وسائل إعلام محلية.
- حمل المحتجون لافتات تطالب بالإصلاح الاقتصادي، وإحداث تغييرات جدية، فيما طالبت بعض الهتافات بإسقاط النظام.
- سبق التظاهرات دعوات في مواقع التواصل، للحشد والاحتجاج في المدن العراقية، ضد أداء الحكومة.
- المظاهرات في بغداد تزامنت مع احتجاجات أخرى في مدن البصرة، وذي قار، وميسان جنوب العراق.
- رفع المحتجون، شعارات نادت بالإصلاح والتغيير، وتحسين بيئة الخدمات، وتوفير فرص العمل، ورفعت بعض الهتافات سقف المطالب داعية لإسقاط الحكومة والنظام.
احتجاجات متصاعدة
- الاحتجاجات في بغداد ومناطق عراقية أخرى ليست الأولى، إذ خرجت مظاهرات مشابهة، خلال الأشهر والأعوام الماضية، وخلفت قتلى وجرحى بالعشرات.
- في 30 يونيو/حزيران 2019، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن العراقية في محافظة ذي قار جنوب العراق.
- اقتحم المتظاهرون ضد الفساد وسوء الخدمات، مبنى المجلس المحلي لقضاء الإصلاح شرق محافظة ذي قار، وأضرموا النار فيه.
- جاءت المظاهرة، في سياق احتجاجات، بدأت في البصرة وتوسعت لتشمل محافظات أخرى جنوبية منها "الديوانية" و"ميسان".
خلفيات
- شكلت البصرة شرارة الاحتجاجات المدنية في 2018، والتي واجهتها السلطات الحكومية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فسقط منهم 22 قتيلا وأصيب 680 بجروح مختلفة فيما اعتقل نحو ألف متظاهر.
- أجبرت موجة الغضب في البصرة وامتدادها إلى مدن أخرى، السلطات الحكومية على إطلاق جملة من الوعود لمعالجة مشاكل المدينة.
- لكن أغلب هذه الوعود لم يتحقق على أرض الواقع، حسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، وهو ما أدى إلى عودة المظاهرات مجددا، العام الجاري.