عرقلة أول تشريع بالكونغرس الجديد لدعم إسرائيل

لم يتمكن مجلس الشيوخ الأمريكي من إقرار تشريع يعيد التأكيد على الدعم الأمريكي للحلفاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك إجراء لمعاقبة الأمريكيين الذين يقاطعون إسرائيل.

جاء تصويت مجلس الشيوخ بواقع 56 صوتا مقابل 44 لصالح "قانون تعزيز الأمن الأمريكي في الشرق الأوسط"؛ لكنه يقل عن الستين صوتا اللازمة لإقراره، وسط خلاف سياسي داخلي تمخض عن إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.

ديمقراطيون يتعهدون "بالعرقلة" حتى إنهاء الإغلاق:

تعهد معظم ديمقراطي مجلس الشيوخ بعرقلة جميع التشريعات في المجلس إلى أن يجري التصويت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق، منتقدين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليار دولار لتمويل جدار على الحدود مع المكسيك قبل معاودة فتح الحكومة.

الجمهوريون، زادوا أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 53 عضوا في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن لا يزالون بحاجة لما لا يقل عن سبعة أصوات مؤيدة من الديمقراطيين من أجل إقرار القانون.

يشمل تشريع الشرق الأوسط بنودا أيدها كل من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل والأردن.

تعتبر هذه الخطوات جهودا من جانب الولايات المتحدة لطمأنة الحلفاء القلقين من التحول في السياسة الأمريكية منذ أعلن ترمب قراره المفاجئ الشهر الماضي سحب نحو ألفي جندي أمريكي من سوريا على نحو سريع.

التشريع يعيد التأكيد على الدعم الأمريكي للحلفاء في الشرق الأوسط: