شاهد: البرد يفتك باللاجئين السوريين في عرسال اللبنانية

أغرقت العواصف في لبنان مخيمات اللاجئين السوريين بمياه الأمطار ودمرت الخيام والحشايا "المراتب" والمواد الغذائية وزادت من بؤس سكانها الذين يجدون صعوبة في تحمل الرياح والبرد القارس.

#عرسال_تستغيث انا لله وانا اليه راجعون ربي نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به سائر العمل ان يحل علينا سخطك او ان ينزل علينا غضبك ، ربي انزل على أهل عرسال دفئ رحمتك ولُطف جودك وبَرَدَ عفوك ربِّ انهم مسلمون موحدون ليس لهم ملجا ولا منجا منك الا إليك pic.twitter.com/mUF58chkuE — ماجد التميمي (@omajed2) January 7, 2019

وتتجدد في مثل هذا الوقت من كل عام مأساة هؤلاء اللاجئين مع السيول والثلوج التي تجعل من فصل الشتاء موسمًا لعذاب إضافي لا يزالون عاجزين عن تفاديه، فهم يعيشون في خيام ومنازل من الصفيح والبلاستيك، ما دفع ناشطين لإطلاق نداءات استغاثة عبر منصات التواصل.

مخيمات عرسال اللبنانية هذا الصباح مع استمرار تساقط الثلوج وأهل المخيمات يستغيثون من البرد #عرسال_تستغيث pic.twitter.com/M4Wd0YPp1W — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) January 7, 2019

ويتوزع معظم اللاجئين على عشرات المخيمات في محافظة البقاع، التي تضم بلدة عرسال الجبلية، إضافة إلى قضاء عكار التابع لمحافظة طرابلس شمالًا، وتحاذي جميع هذه المناطق الحدود مع سوريا.

https://twitter.com/ps__dz/status/1082894924369022979?ref_src=twsrc%5Etfw

اللاجئون السوريون الذين يعيشون في مخيم مؤقت بالقرب من نهر في منطقة عكار، قالوا إن العاصفة تركتهم وأطفالهم بدون ملابس أو أثاث أو طعام. وتتنقل الأسر بحثًا عن مناطق جافة ودافئة.

مناشدة من أخ لكم في مخيمات عرسال أرسلها لي يناشد فيها أهل الخير. من أجل مساعدتهم وسط الثلوج والبرد الشديد

لايريدون الا موارد التدفئة #عرسال_تستغيث

رتويت وبقوة pic.twitter.com/JVVXqs6fJ2 — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) January 7, 2019

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، إن العاصفة أغرقت أو دمرت بشكل كامل 15 مخيمًا غير رسمية من بين 66 خيمًا على الأقل "تضررت بشدة".

عاجل الان الثلوج تغمر مخيمات اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال اللبنانية أنقذوهم هذا حالهم منذ قليل فقط أرسلولي لي هذا الفيديو #عرسال_تستغيث

رتويت وبقوة أنشر تؤجر pic.twitter.com/6dXXknhreT — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) January 8, 2019

وفي سهل البقاع بشرق لبنان، ترافق البرد مع هطول الثلوج، وظهر أحد اللاجئين وهو يقف وسط المياه التي غمرت مخيمًا غير رسمي في قرية بر إلياس، ووصف كيف غرقت خيمته بالكامل وتضررت كل ممتلكات عائلته، واضطراره إلى المبيت وأسرته في خيمة الجيران التي كانت أقل تضررًا من مياه الأمطار.

مخيمات #عرسال للاجئين السوريين في #لبنان ..

هذه الأوضاع ألا تستنهض كل من في قلبه ذرة من ضمير إنساني لإنقاذ هؤلاء البشر ، الذين فروا من البراميل المتفجرة لنظامهم .. أملا في حياة كريمة ..

تصرف الملايين على المهرجانات .. ولا نرى ولو عُشرهم لإنقاذ البشر ..#عرسال_تستغيث pic.twitter.com/y9JaCil01p — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 8, 2019

ويتداول ناشطون سوريون في عرسال منذ أيام صورًا لخيام لاجئين في لبنان بعد أن اخترقتها مياه الأمطار والوحل، كما تراكمت الثلوج على مخيمات أخرى، وسط مناشدات يومية لإيجاد حل نهائي، وأطلقوا هاشتاج #عرسال_تستغيث مع تجدد العاصفة الثلجية "نورما" قبل أيام.

فيديو متداول من مخيمات عرسال اللبنانية مناشدة تبكي الحجر الثلوج في كل مكان الناس يقتلها البرد أنقذوهم ساندوهم #عرسال_تستغيث

رتويت وبقوة pic.twitter.com/rAg0rlKSDw — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) January 8, 2019

وقبل أيام، نشرت جمعية سواعد الخير الإغاثية للاجئين السوريين صورا للمخيم، على في فيسبوك وقالت إن معظم المنظمات والجمعيات الإغاثية تركت اللاجئين لمصيرهم المجهول في منطقة جبلية باردة.

أوضاع سيئة للغاية يمر بها الآن اللاجئون السوريون في مخيمات عرسال في لبنان، ويطلقون نداءات استغاثة لإنقاذهم من البرد وأحوال الطقس السيئة بالتزامن مع تزايد شدة العاصفة الثلجية "العاصفة نورما". pic.twitter.com/E4jMqwyHsL — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) January 7, 2019

وقبل عام، عثر الدفاع المدني اللبناني على 15 جثة للاجئين سوريين كانوا يحاولون عبور ممر شاق ووعر على الحدود اللبنانية السورية وسط الثلوج، كما تم إنقاذ عدد آخر من اللاجئين قبل أن يتجمدوا من البرد.

وفر أكثر من مليون سوري إلى لبنان منذ اندلاع الحرب في عام 2011، وتقول وكالات الأمم المتحدة إن معظمهم يعيشون في فقر.