تقرير: البرد ينهش أجساد الأسرى بمعتقل "عتصيون" الإسرائيلي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حقوقية رسمية)، في تقرير اليوم، إن البرد ينهش أجساد أسرى معتقل "عتصيون" الإسرائيلي، لاسيما مع نقص الأغطية والملابس الشتوية وقله الرعاية الطبية.
وعقب زيارتها لهم في المعتقل، نقلت محامية الهيئة جاكلين فرارجة، شكوى الأسرى الذين تتضاعف معاناتهم مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس.
وحذرت الهيئة من استمرار إدارة معتقلات الاحتلال استهتارها بحياة الأسرى، وفرض الظروف الحياتية الصعبة عليهم والتنكيل بهم في كافة تفاصيلهم المعيشية اليومية، ضاربة بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية.
وقبل أسبوع، وثقت "شؤون الأسرى" شهادات 5 أسرى في "عتصيون" حول تفاصيل الاعتداء عليهم وتعذيبهم خلال عملية الاعتقال والتحقيق بمراكز التوقيف الإسرائيلية، كما نقلت الهيئة قبلها بأيام شهادات أطفال قصر محتجزين، عن تفنن جنود الاحتلال في تعذيبهم ضربًا بالبساطير (أحذية عسكرية حديدية)، أو بالضغط على الخصيتين بقوة حتى فقدان الوعي.