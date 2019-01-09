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سياسة|السعودية

السعودية: مقتل 6 في مداهمة أمنية بمحافظة ذات أغلبية شيعية

قوات أمن سعودية
قوات أمن سعودية
9/1/2019

قتل 6 أشخاص في عملية أمنية في محافظة القطيف ذات الأغلبية الشيعية شرقي السعودية في "عملية أمنية استباقية" حصلت في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب ما ذكر جهاز أمن الدولة.

التفاصيل:
  • أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الرسمي باسم أمن الدولة عن "الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك" في بلدة الجش بالقطيف و"الاستدلال على وكر الإرهابيين"، و"القضاء على 6 منهم والقبض على أحدهم".
  • بحسب البيان، القوات الأمنية قامت بـ "محاصرة المنزل وبتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم".
  • البيان أفاد أيضا بإصابة " 5 من رجال الأمن إصابات طفيفة"، مشيرا إلى أنهم "تلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض أي من المارة أو القاطنين لأي أذى".
خلفيات:
  • تقع القطيف في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، حيث تعيش غالبية الأقلية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش.
  • يشكل هؤلاء نحو 10 الى 15% من عدد السكان المقدّر بنحو 32 مليون نسمة.
  • القطيف مسقط رأس رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أعدم في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إدانته بتهمة "الإرهاب".
  • النمر كان أحد وجوه حركة احتجاج اندلعت العام 2011، وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة في المملكة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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