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السجن 15 عاما للناشط المصري أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"

الناشط المصري أحمد دومة
الناشط المصري أحمد دومة
9/1/2019

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، بالسجن 15 عاما على الناشط أحمد دومة وإلزامه بدفع غرامة 6 ملايين جنية "قيمة التلفيات" في إعادة محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

التفاصيل:
  • قاعة المحكمة شهدت حضور ممثلين عن الاتحاد الأوربي، وعدد من النشطاء السياسيين، وفق صحف مصرية.
  • محكمة النقض كانت قد ألغت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
  • أحداث القضية تعود لشهر ديسمبر/كانون أول عام 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين في محيط مجلس الوزراء المصري ومجلسي الشعب والشورى.
  • النيابة أسندت لـ"دومة" وباقي المتهمين، آنذاك، تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف ومواد مخدرة، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

  • النيابة المصرية وجهت لـ269 شخصا في قضية "أحداث مجلس الوزراء" تهمًا من بينها "إضرام النيران وارتكاب أعمال شغب أمام مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجمع العلمي"، وهو ما نفاه المتهمون.
  • آنذاك جاء ترتيب دومة في أمر الإحالة "المتهم رقم 194" إذ تضمن قرار الاتهام إحالة 268 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة.
  • في فبراير/ شباط 2015، عاقبت المحكمة الـ 268 شخصًا بينهم 39 حدثا (أقل من 18 عامًا) غيابيًا، بأحكام متفاوتة بين 10 سنوات والمؤبد (25 عامًا)، كما قضت بالسجن المؤبد للناشط السياسي أحمد دومة (حضوريًا).
  • دومة تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت في أكتوبر 2017، بإلغاء حكم الإدانة وإعادة محاكمته أمام محكمة أخرى، وبدأت محكمة جنايات أخرى جلسات إعادة محاكمته مطلع العام الماضي.
  • عقب عدة جلسات أمام دائرة جنايات مغايرة حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة اليوم للنطق بالحكم في إعادة محاكمة أحمد دومة.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف مصرية
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