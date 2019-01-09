السجن 15 عاما للناشط المصري أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، بالسجن 15 عاما على الناشط أحمد دومة وإلزامه بدفع غرامة 6 ملايين جنية "قيمة التلفيات" في إعادة محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

التفاصيل:

قاعة المحكمة شهدت حضور ممثلين عن الاتحاد الأوربي، وعدد من النشطاء السياسيين، وفق صحف مصرية.

محكمة النقض كانت قد ألغت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

أحداث القضية تعود لشهر ديسمبر/كانون أول عام 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين في محيط مجلس الوزراء المصري ومجلسي الشعب والشورى.

النيابة أسندت لـ"دومة" وباقي المتهمين، آنذاك، تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف ومواد مخدرة، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.