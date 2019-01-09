الأمم المتحدة تطلب من أستراليا بحث استقبال مراهقة سعودية

قالت الحكومة الأسترالية، الأربعاء، إنها تدرس استقبال الشابة السعودية رهف محمد القنون كلاجئة، بعد أن فرت إلى تايلاند وذلك بعد أن أحالت الأمم المتحدة قضيتها إلى أستراليا لدراستها.

وغادرت الفتاة السعودية، القنون، الفندق الذي تقيم فيه في العاصمة التايلندية، بانكوك، بعد أن منحتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين صفة لاجئ.

التفاصيل

رهف (18 عاما) وصلت إلى بانكوك، السبت الماضي، سعيا للحصول على اللجوء.

كانبرا قالت إنها ستدرس استقبالها إذا اعتبرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاجئة.

وزارة الأمن الداخلي الأسترالية: المفوضية أحالت الآنسة رهف محمد القنون إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة.

الوزارة: سنبحث الطلب على النحو المعتاد، كما نفعل مع كل طلبات الإحالة التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

متحدث باسم الحكومة قال إن أستراليا ستدرس بعناية طلب لجوء رهف التي أصبحت تحت حماية المفوضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأثارت قضيتها اهتماما عالميا.

مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تايلاند امتنع عن التعليق.

سوراتشات هاكبارن رئيس إدارة الهجرة في تايلاند: رهف رفضت لقاء والدها وشقيقها اللذين وصلا إلى بانكوك هذا الأسبوع.

هاكبارن: والد رهف، أراد أن يتأكد أن ابنته في أمان… وقال لي إنه يريد أن يأخذها معه.

هاكبارن: الأب نفى ما ذكرته ابنته من أن الأسرة تؤذيها بدنيا ومعنويا.

هاكبارن: الأب سيبقى في تايلاند تحت رعاية السفارة السعودية إلى أن يتضح إن كانت رهف ستحصل على حق اللجوء وأين.

زيارة رفيعة المستوى

وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين، تصل إلى بانكوك، الخميس، في زيارة مرتبة مسبقا ستبحث خلالها قضية لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي الذي حصل على وضع لاجئ في أستراليا لكنه محتجز في تايلاند.

ربما تبحث وزيرة الخارجية الأسترالية قضية رهف مع نظيرها التايلاندي، رغم أن بيانا رسميا أستراليا ذكر اسم العريبي فقط قبل الزيارة.

السلطات التايلاندية اعتقلت العريبي ووجهت إليه اتهامات أواخر العام الماضي.

البحرين طلبت من تايلاند ترحيله، وهو محتجز انتظارا لجلسة محاكمة لتقرير مصيره.

وزيرة الخارجية الأسترالية: منحنا العريبي إقامة دائمة اعترافا بوضعه كلاجئ وسنسعى لإعادته إلى أستراليا.

منظمة العفو الدولية قالت إنه ينبغي للسلطات التايلاندية "التعامل بإنسانية" مع العريبي بنفس طريقة تعاملها مع رهف.

ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي

تايلاند رفضت في البداية دخول رهف لدى وصولها، السبت الماضي.

سرعان ما بدأت الشابة السعودية في نشر رسائل على "تويتر" من منطقة الترانزيت في مطار سوارنابوم في العاصمة بانكوك قائلة إنها فرت من الكويت وستكون حياتها في خطر إن هي أعيدت للسعودية.

في غضون ساعات كانت حملة قد بدأت على تويتر وسرعان ما انتشرت عبر العالم.

خلال 36 ساعة كانت الحكومة التايلاندية قد عدلت عن قرارها وضع الفتاة في طائرة تعيدها إلى أسرتها.

تايلاند سمحت للفتاة السعودية بالدخول وبدأت، أمس الثلاثاء، عملية السعي للجوء إلى دولة ثالثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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