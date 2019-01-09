ألمانيا تؤكد اعتقال السلطات المصرية أحد مواطنيها

قالت الخارجية الألمانية إن السلطات المصرية تعتقل أحد مواطنيها الذي اختفى منذ 27 ديسمبر/كانون أول الماضي، بينما لايزال مصير آخر اختفى في نفس الفترة مجهولا.

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