أفغانستان: إنهاء الحرب دون إشراكنا في المحادثات "ضرب من الأحلام"

قال الرئيس الأفغاني عبد الله عبد الله إن رفض حركة طالبان إشراك الحكومة في محادثات السلام يعني أن نهاية الصراع المستمر منذ 17 عاما ستظل "ضربا من الأحلام".

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تصريحات عبد الله جاءت بعد يوم من إلغاء طالبان جولة رابعة من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين في قطر، كان من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع، بسبب خلافات بشأن إشراك مسؤولين أفغان ووقف محتمل لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

مساعي التوصل لتسوية عن طريق المفاوضات اكتسبت زخما في الأسابيع الأخيرة، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي سببتها الأنباء عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم سحب الآلاف من الجنود الأمريكيين من أفغانستان.

الولايات المتحدة تضغط على زعماء طالبان للجلوس مع مسؤولي الحكومة الأفغانية لكن الحركة تعتبر واشنطن القوة الرئيسية وترفض التعامل مع إدارة كابول بوصفها "دمية".

موقف الرئيس الأفغاني

أي اتفاق سلام لا يحترم حقوق مواطنينا التي اكتسبت بالكثير من التضحيات هو ضرب من الأحلام ولن يتحقق أبدا.

يشكل الحديث عن انسحاب القوات الأجنبية ذريعة لاستمرار الحرب واغتنام المزيد من الفرص.

لم نشهد أي تغير في طالبان حتى الآن وللأسف فإن تلك الدولة التي تدعمها لم تغير أيضا سياساتها نحونا.

كان عبد الله يشير لباكستان التي تتهمها كابول بإيواء زعماء الحركة.

المحادثات