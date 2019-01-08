مسيرة لـ "الشهداء" في القضارف السودانية تكريما لقتلى التظاهرات

شارك مئات المحتجين، الثلاثاء، في مسيرة في "بلدة القضارف" شرق السودان تكريما لقتلى سقطوا في التظاهرات المناوئة للحكومة الشهر الماضي، بحسب شهود.

وتوجهت وسط هتافات وشعارات مناوئة للحكومة، عبر شارع رئيسي كبير، صوب مبنى المجلس التشريعي لولاية القضارف "البرلمان".

ما الذي حدث؟

شارك المحتجون في المسيرة التي أطلق عليها المنظمون اسم "مسيرة الشهداء" تكريما لقتلى القضارف.

السوق الرئيسي أغلق أبوابه مع تجمع المتظاهرين وسط البلد حيث هتفوا "السلام، العدالة، الحرية" و"الثورة خيار الشعب".

شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يستعدون للسير إلى مبنى المجلس المحلي، بحسب الشهود.

جماعات من المحتجين تمكنت من الوصول إلى مجمع المجلس، وتلا أحد ممثليهم نص عريضة تطلب من الرئيس عمر البشير الاستقالة، بحسب ما ذكر شاهد لوكالة فرانس برس عبر الهاتف شرط عدم كشف هويته.

نظم المسيرة تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم معلمين وأطباء ومهندسين والذي قاد التظاهرات المستمرة المناوئة للحكومة في البلاد.

لم يتسن الاتصال بالحكومة السودانية للتعليق على المسيرة.

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