مسيرة لـ "الشهداء" في القضارف السودانية تكريما لقتلى التظاهرات

شارك مئات المحتجين، الثلاثاء، في مسيرة في "بلدة القضارف" شرق السودان تكريما لقتلى سقطوا في التظاهرات المناوئة للحكومة الشهر الماضي، بحسب شهود.
وتوجهت وسط هتافات وشعارات مناوئة للحكومة، عبر شارع رئيسي كبير، صوب مبنى المجلس التشريعي لولاية القضارف "البرلمان".
ما الذي حدث؟
شارك المحتجون في المسيرة التي أطلق عليها المنظمون اسم "مسيرة الشهداء" تكريما لقتلى القضارف.
السوق الرئيسي أغلق أبوابه مع تجمع المتظاهرين وسط البلد حيث هتفوا "السلام، العدالة، الحرية" و"الثورة خيار الشعب".
شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يستعدون للسير إلى مبنى المجلس المحلي، بحسب الشهود.
جماعات من المحتجين تمكنت من الوصول إلى مجمع المجلس، وتلا أحد ممثليهم نص عريضة تطلب من الرئيس عمر البشير الاستقالة، بحسب ما ذكر شاهد لوكالة فرانس برس عبر الهاتف شرط عدم كشف هويته.
نظم المسيرة تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم معلمين وأطباء ومهندسين والذي قاد التظاهرات المستمرة المناوئة للحكومة في البلاد.
لم يتسن الاتصال بالحكومة السودانية للتعليق على المسيرة.
خلفيات:
- تهز احتجاجات السودان اندلعت في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، عندما قررت الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
- السلطات قالت إن 19 شخصا على الأقل قتلوا إضافة إلى 2 من رجال الأمن خلال التظاهرات، إلا أن منظمة العفو الدولية تقول إن عدد القتلى وصل إلى 37.
- قتل ستة أشخاص في القضارف، وهي بلدة زراعية فقيرة شرق السودان، عند اندلاع الاحتجاجات.
- اعتقلت السلطات أكثر من 800 متظاهر في أنحاء السودان منذ بدء الاضطرابات، بحسب ما صرح وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، الإثنين، واصفا الوضع بأنه "هادئ ومستقر".
- جددت بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة وكندا التعبير عن قلقها بشأن الوضع في السودان. وقالت في بيان مشترك، الثلاثاء "نشعر بالصدمة حيال التقارير عن سقوط قتلى وإصابة آخرين بجروح خطيرة من بين المطالبين بحقهم المشروع في التظاهر، إضافة إلى التقارير عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين"، وأضافت: "ندعو الحكومة السودانية إلى إجراء تحقيق شفاف تماما ومستقل في موت المتظاهرين بأسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين". كما دعت الخرطوم إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بدون تهم، محذرة من أن تحرك الحكومة في هذه المسألة "سيؤثر" على تعاملاتها مع حكومات الدول الأربع.
- يواجه السودان أزمة اقتصادية متفاقمة منذ العام الماضي لأسباب أهمها نقص العملات الأجنبية.