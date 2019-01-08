طالب يعترف بتنفيذه أكبر عملية تسلل إلكتروني في تاريخ ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، إن طالبا اعترف بتنفيذه أكبر عملية تسلل إلكتروني للبيانات في تاريخ ألمانيا.

وبهذا الإعلان يسدل الستار على غموض الواقعة الأحدث التي طالت بيانات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وعدد من الشخصيات العامة والتي سببت حرجا بالغا لسلطات الأمن الإلكتروني.

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